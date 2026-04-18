الأجسام الطائرة المجهولة ملفات سرية صادمة.. ما الذي ستكشفه؟

تتجه أنظار الولايات المتحدة والعالم إلى ما يُعرف بملفات الأجسام الطائرة المجهولة (UFOs) أو الظواهر الجوية غير المفسّرة (UAP)، وسط ترقّب واسع لما قد تحمله من معلومات في حال الكشف الكامل عنها. ورغم حالة الجدل والضجة الإعلامية المتصاعدة، يرى خبراء أن ما قد تتضمنه هذه الوثائق قد يشكّل صدمة من نوع مختلف، إذ ربما لا يكون بالصورة الدرامية أو "الخيالية" التي يتوقعها البعض، بل أقرب إلى تفاصيل إدارية وتحليلات تقنية أكثر تعقيداً مما يُروّج له إعلامياً.

تشير التقديرات وفق تقرير لمجلة "newsweek" الأمريكية إلى أن هذه الملفات قد تتضمن ثلاثة أنواع رئيسية من المعلومات. أولها تقارير رصد عسكري ومدني لأجسام غير معروفة في السماء، تم تسجيلها عبر طائرات أو رادارات أو شهود عيان. هذه الحالات غالباً ما تبقى دون تفسير نهائي، لكنها لا تقدم دليلاً مباشراً على وجود تكنولوجيا غير أرضية.

أما النوع الثاني فيتعلق ببيانات تقنية مثل صور الأقمار الصناعية، وتسجيلات الرادار، ومقاطع فيديو التقطتها وحدات عسكرية خلال تدريبات أو عمليات مراقبة. هذه البيانات قد تساعد العلماء على تحليل الظواهر الجوية غير المفسرة بدقة أكبر، لكنها في الوقت نفسه لا تؤكد أي فرضيات تتعلق بكائنات فضائية.

في المقابل، يرى عدد من الخبراء أن جزءاً كبيراً من الملفات قد يكون ذا طابع إداري وروتيني، يتعلق بكيفية تعامل الجهات الحكومية مع البلاغات والتقارير، وآليات تصنيف المعلومات وتوثيقها. وهذا يعني أن كثيراً من المحتوى قد لا يحمل كشفاً كبيراً، بل يندرج ضمن إجراءات بيروقراطية اعتيادية.

ورغم ذلك، فإن الاهتمام المتزايد بهذه الملفات يعود إلى تغير في طريقة تعامل السلطات الأمريكية مع موضوع الظواهر الجوية غير المفسرة خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت وزارة الدفاع والكونغرس بإظهار قدر أكبر من الشفافية، ونشر بعض المقاطع والتقارير الرسمية التي تؤكد وجود ظواهر غير معروفة دون تفسير واضح.

وفي فبراير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجّه وزارة الدفاع وعدد من الجهات الحكومية المختصة لبدء عملية تحديد وإتاحة ملفات تتعلق بالأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الجوية غير المفسّرة، في خطوة وُصفت بأنها جزء من سياسة الشفافية القصوى التي تتبناها إدارته.

ويأتي ذلك بعد تصريحات لأوباما خلال مقابلة إعلامية، قال فيها إن الظواهر حقيقية، لكنني لم أرَها، قبل أن يوضح لاحقاً أن احتمال وجود حياة خارج الأرض يبقى قائماً من الناحية الإحصائية نظراً لاتساع الكون، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المسافات الشاسعة بين الأنظمة الشمسية تجعل فكرة زيارة كائنات فضائية للأرض أمراً غير مرجّح، مؤكداً أنه لم يطلع خلال فترة رئاسته على أي دليل يثبت حدوث اتصال فضائي.

وفي السياق نفسه، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وجّه وزارة الدفاع لبدء مراجعة وإتاحة الملفات المتعلقة بالظواهر الجوية غير المفسّرة والأجسام الطائرة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ الأمر التنفيذي، مع وعود بمزيد من التفاصيل لاحقاً.

من جانبه، أوضح وزير الدفاع بيت هيغسيث أنه لا يوجد جدول زمني محدد لعملية نشر الملفات، مؤكداً أن الجهات المختصة تعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية ضمن إطار رسمي كامل.

وفي تطور متصل، أثارت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا جدلاً بعد انتقادها وزارة الدفاع لتأخرها في تسليم مقاطع فيديو يُعتقد أنها توثق مشاهدات لأجسام طائرة مجهولة، مشيرة إلى أن الطلب شمل أكثر من 45 مقطع فيديو تتضمن أجساماً بأشكال مختلفة، تم رصدها في مناطق عسكرية ومجالات جوية حساسة حول العالم.

وقالت لونا إن التواصل مع البنتاغون لم يتم إلا بعد تدخل مباشر، معتبرة أن تأخر الرد غير مبرر، ومؤكدة استمرار جهودها للحصول على جميع المواد المطلوبة دون تأجيل.

من الناحية العلمية، يرى عدد من الخبراء أن الأهمية الحقيقية لهذه الملفات لا تكمن في الطابع الخيالي الذي يربطه البعض بالفضائيين، بل في قيمتها الاستخباراتية والعسكرية، إذ قد تكشف عن تطورات تكنولوجية لدى دول أخرى، أو تقدم بيانات غير مكتملة تحتاج إلى تحليل علمي دقيق.

وأوضح الفيزيائي آفي لوب أن بعض البيانات الأكثر غموضاً لا تزال غير متاحة للعامة، وقد تشمل صوراً أقمار صناعية عالية الدقة أو مواد يُشتبه بأنها من مواقع تحطم محتملة، مشيراً إلى أن حتى كميات صغيرة من المواد يمكن أن تخضع لتحليل نظائري يكشف أصلها.

في المقابل، تؤكد آراء علمية أخرى أن التوقعات بوجود أدلة على حضارات فضائية متقدمة قد تكون مبالغاً فيها، إذ تشير التحليلات الحالية إلى أن معظم المحتوى المتوقع سيكون ذا طابع إداري أو تقني روتيني أكثر منه اكتشافات صادمة.

ويذهب بعض الباحثين إلى أن الملفات قد تتضمن سجلات تحقيقات وتقارير مشاهدات عسكرية ومدنية، إضافة إلى تفاصيل حول آليات التعامل مع البلاغات، وهي مواد قد تبدو “مملة” للمتابع العادي لكنها مهمة من الناحية التوثيقية.

كما يشير مسؤولون سابقون في برامج التحقيق الأمريكية إلى أنهم لم يعثروا خلال سنوات العمل على أي دليل يؤكد وجود تكنولوجيا أو كائنات فضائية على الأرض، رغم استمرار الجدل الشعبي حول هذا الملف.

ورغم اختلاف التقديرات، يجمع الخبراء على أن نشر هذه الملفات سيبقى خطوة مهمة لفهم طبيعة الظواهر الجوية غير المفسّرة، سواء من ناحية الأمن القومي أو البحث العلمي، حتى وإن لم تحمل في طياتها الإجابات “الصادمة” التي ينتظرها البعض.