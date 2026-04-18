نتنياهو مُتهم بتدمير علاقة الولايات المتحدة التاريخية بإسرائيل ‏





تواجه صورة إسرائيل لدى الرأي العام الأميركي تراجعاً ملحوظاً، في ظل تداعيات حرب غزة والاعتداءات على لبنان، ما ينعكس ‏بدوره على طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة، وفق تقديرات وتحليلات حديثة‎.‎

وفي تقرير لصحيفة أكسيوس الأمريكية أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح متهماً بتدمير العلاقة التاريخية بين ‏بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ‏

وقالت الصحيفة إن التطورات في مستوى العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بين البلدين يبرز في وقت تشير فيه بيانات استطلاعات ‏الرأي إلى انخفاض مستوى التأييد الشعبي الأمريكي لإسرائيل، خصوصاً بين فئة الشباب الأميركي، وهو ما بدأ يظهر أيضاً داخل ‏الكونغرس، حيث بات عدد من المشرعين الذين عُرفوا سابقاً بمواقفهم الداعمة لإسرائيل أكثر ميلاً إلى توجيه انتقادات علنية‎.‎

وقال النائب جيسون كراو في تصريحات لـ"أكسيوس" إن هناك حاجة إلى "نقاش حول كيفية إعادة تنظيم هذه العلاقة وما التغييرات ‏المطلوبة"، مضيفاً أن ذلك "أمر لا شك فيه"‏‎.‎

وفي مجلس الشيوخ، صوّت عدد من الديمقراطيين الذين يُنظر إليهم كمرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة عام 2028، ضد صفقات ‏بيع أسلحة لإسرائيل خلال تصويتات أُجريت هذا الأسبوع.‏

‏ وبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين أيدوا مشروع قرار لحظر مبيعات الأسلحة 40 عضواً، مقارنة بـ15 عضواً فقط ‏في تصويت مماثل خلال أبريل من العام الماضي‎.‎

من جهته، قال السيناتور روبن غاليغو إن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقوض الطابع الحزبي المشترك للدعم ‏الأميركي لإسرائيل”، وذلك في تصريحات لوسائل إعلام محلية‎.‎

وفي مجلس النواب، بدأ بعض الديمقراطيين أيضاً في مراجعة مواقفهم بشأن الدعم الدفاعي لإسرائيل، بما في ذلك تمويل نظام “القبة ‏الحديدية” للدفاع الصاروخي. وأشار النائب ماكسويل فروست إلى أن هذا التوجه “كان يُعد هامشياً للغاية قبل أربع سنوات”، إلا أن ‏عدداً من النواب الذين صوتوا لصالح تمويل النظام في عام 2021 أكدوا أنهم لم يعودوا يؤيدون تقديم مساعدات مالية مماثلة‎.‎

وبحسب نتائج استطلاعات أجراها مركز "‏PEW RESEARCH CENTER‏"، فإن الجمهوريين الأكبر سناً والإنجيليين البيض ‏يمثلون الفئات الرئيسية المتبقية التي لا تزال تحتفظ بنظرة إيجابية تجاه إسرائيل، في حين تراجعت مستويات التأييد بين معظم الفئات ‏الأخرى منذ عام 2022‏‎.‎

وأظهرت البيانات انخفاض التأييد لإسرائيل بمقدار 31 نقطة مئوية بين الديمقراطيين الأكبر سناً (50 عاماً فأكثر)، و22 نقطة مئوية بين ‏الجمهوريين الأصغر سناً ومؤيديهم، وكذلك بين الديمقراطيين الأصغر سناً. كما تراجع التأييد بمقدار 14 نقطة بين البروتستانت، و23 ‏نقطة بين الكاثوليك، و20 نقطة بين غير المنتمين دينياً. وحتى بين الإنجيليين البيض، انخفض مستوى التأييد بنحو 15 نقطة مئوية ‏مقارنة بعام 2022. ‏