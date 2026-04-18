طائرة مسيرة ذكية.. سلاح يعيد تشكيل موازين القوة

كشفت شركة AeroVironment الأمريكية عن نظام طائرة بدون طيار جديد يحمل اسم MAYHEM 10، وهو منصة متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي، صُممت لتكون متعددة المهام وقابلة للتكيف مع مختلف سيناريوهات القتال الحديثة. هذا النظام لا يمثل مجرد طائرة مسيّرة تقليدية، بل يعكس تحولًا جذريًا نحو أنظمة قتالية مرنة وذكية قادرة على العمل بشكل مستقل في بيئات معقدة وخطيرة.

تعتمد الطائرة على تصميم معياري فريد يسمح بتبديل الحمولة بسرعة، ما يمكّنها من أداء مهام متعددة تشمل الاستطلاع والمراقبة، الحرب الإلكترونية، ترحيل الاتصالات، وحتى تنفيذ ضربات دقيقة. وبمدى يصل إلى أكثر من 100 كيلومتر وقدرة تحليق تصل إلى 50 دقيقة، تمنح هذه المنصة القوات العسكرية مرونة كبيرة في إدارة العمليات دون الحاجة إلى أنظمة متعددة منفصلة.

ويأتي تطوير MAYHEM 10 في توقيت حرج، حيث يسعى الجيش الأمريكي إلى تعزيز قدراته القتالية عبر أنظمة موزعة وأكثر بقاءً في ساحات المعارك الحديثة، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة المرتبطة بالتشويش الإلكتروني وتعطيل أنظمة الملاحة مثل GPS. وهنا تبرز أهمية الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للنظام العمل حتى في بيئات متنازع عليها، مع الحفاظ على الاتصال والتحكم عبر تقنيات متقدمة مثل شبكات MANET وروابط البيانات الآمنة.

من الناحية التقنية، يمكن للطائرة حمل حمولة تصل إلى 4.5 كيلوغرامات، مع إمكانية إطلاقها خلال أقل من خمس دقائق، ما يجعلها أداة سريعة الاستجابة في الميدان. كما تدعم التشغيل الجماعي أو ما يُعرف بعمليات "الأسراب"، حيث يمكن لعدة وحدات العمل بشكل منسق لتوسيع نطاق التغطية، تشتيت الدفاعات، وتنفيذ مهام متزامنة بدقة عالية.

وتستند MAYHEM 10 إلى إرث عائلة طائرات Switchblade الشهيرة، لكنها تتجاوز مفهوم “الذخيرة الانتحارية” لتصبح نظام هجوم تعاوني متكامل. هذا التحول يعكس تغييرًا في العقيدة العسكرية، من الاعتماد على منصات ضخمة ومكلفة إلى استخدام أنظمة أصغر وأكثر ذكاءً وتوزيعًا، تقلل المخاطر على الأفراد وتزيد من فعالية العمليات.

كما تم تصميم النظام وفق مفهوم الأنظمة المفتوحة، ما يسمح بتحديثه وتطويره بسهولة، وإضافة تقنيات أو حمولات جديدة دون الحاجة إلى إعادة تصميم كاملة. هذه المرونة تجعل منه استثمارًا طويل الأمد يتكيف مع تطور التهديدات، وفقا لموقع "interestingengineering".

ورغم أن البنتاغون لم يعلن حتى الآن عن طلب رسمي للنظام، فإن خطط الإنتاج تشير إلى إمكانية تصنيع ما يصل إلى 240 وحدة شهريًا، ما يعكس توقعات بزيادة الطلب مستقبلًا. ويتماشى ذلك مع توجهات عسكرية أوسع نحو تعزيز القدرات الذاتية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة المعارك.

لا تمثل MAYHEM 10 مجرد طائرة بدون طيار، بل هو مؤشر واضح على مستقبل الحروب، حيث تتداخل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتشكيل جيل جديد من الأنظمة القتالية أكثر دقة، وأكثر استقلالية، وربما أكثر حسمًا في تحديد نتائج المعارك.

فيديو