ثمنها 114 مليون دولار.. ماذا تعرف عن طائرة العمليات الخاصة الأمريكية؟

تُعد طائرة MC-130J Commando II واحدة من أكثر طائرات النقل المتخصصة تطوراً في أسطول سلاح الجو الأمريكي وتُقدَّر تكلفتها من 100 إلى 115 مليون دولار للطائرة الواحدة، وهي تُعرف باسم طائرة العمليات الخاصة التابعة لسلاح الجو الأمريكي، وهي مصممة لتنفيذ مهام سرّية ودعم القوات الخاصة في البيئات القتالية الصعبة. وهي نسخة معدلة بشكل كبير من الطائرة الأسطورية C-130 هيركوليز، وهو تصميم ظل في الخدمة لما يقارب 70 عاماً وما زال يتطور إلى نسخ أحدث وأكثر تقدماً. وعلى الرغم من قِدم التصميم الأصلي، فإن عائلة C-130 تُعتبر من أكثر منصات الطيران العسكري استخداماً في العالم.

تُصنَّع طائرة MC-130J من قبل شركة لوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، إحدى أبرز شركات الصناعات الدفاعية والفضائية في الولايات المتحدة. وقد صُممت خصيصاً لدعم قوات العمليات الخاصة الأمريكية، عبر تنفيذ مهام عالية الخطورة في بيئات معادية أو محرومة من السيطرة الجوية.

تشمل هذه المهام التسلل والإخلاء السري للقوات، وإعادة الإمداد في مناطق القتال، إضافة إلى مهام البحث والإنقاذ القتالي (CSAR) التي تهدف إلى إنقاذ الطيارين أو الجنود المحاصرين خلف خطوط العدو.

بحلول نهاية السنة المالية 2025، كان لدى القوات الجوية الأمريكية حوالي 57 طائرة MC-130J في الخدمة الفعلية. وتبلغ تكلفة الطائرة الواحدة أكثر من 100 مليون دولار أمريكي، مع وصول بعض التقديرات الرسمية إلى نحو 114.2 مليون دولار للطائرة الواحدة في السنة المالية 2022. ويعكس هذا السعر المرتفع مستوى التكنولوجيا المتقدمة في الطائرة، وأنظمة المهام المتخصصة، وأنظمة الحماية الإلكترونية، وقدرات التزود بالوقود في الجو.

ومن أهم أدوار MC-130J قدرتها على دعم عمليات التزود بالوقود في الجو للطائرات العمودية وطائرات الإقلاع العمودي مثل CV-22 أوسبري، ما يمنح القوات الخاصة الأمريكية القدرة على تنفيذ عمليات بعيدة المدى دون الحاجة للعودة إلى القواعد الجوية، وبالتالي زيادة مدى العمليات ومرونتها بشكل كبير.

كما صُممت الطائرة لتنفيذ مهام التسلل منخفض الارتفاع والبعيد المدى، وغالباً ما تحلق ليلاً لتجنب الكشف. ويمكنها العمل داخل أجواء محمية بشدة، باستخدام أنظمة ملاحة متقدمة ورادار تتبع التضاريس وأنظمة حرب إلكترونية لتقليل احتمال رصدها أو اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية المعادية، وفق تقرير لموقع "slashgear".

وبالمقارنة مع الإصدارات الأقدم من C-130، تتميز MC-130J بمحركات أكثر قوة وكفاءة في استهلاك الوقود، ما يمنحها مدى أطول وسرعة أعلى وقدرة أكبر على حمل الحمولة. كما أنها قادرة على الإقلاع والهبوط من مدارج قصيرة وغير مهيأة، بما في ذلك المطارات الترابية أو البدائية، وهو أمر بالغ الأهمية في عمليات القوات الخاصة في المناطق النائية.

ومن التطورات المهمة أيضاً تقليل عدد أفراد الطاقم، إذ يمكن تشغيل الطائرة بواسطة خمسة أفراد فقط بفضل أنظمة الطيران الرقمية والأتمتة المتقدمة، مقارنة بالإصدارات القديمة التي كانت تتطلب عدداً أكبر من الطيارين وأفراد الطاقم.

ورغم أنها ليست مقاتلة أو قاذفة، فإن MC-130J تلعب دوراً استراتيجياً حيوياً، حيث تعمل كعنصر دعم خفي لعمليات القوات الخاصة، وغالباً ما تنفذ مهامها في واحدة من أخطر البيئات في العالم. إن مزيجها من القدرة على التخفي النسبي، والمدى الطويل، والمرونة التشغيلية يجعلها أداة أساسية في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية الحديثة.

تمثل MC-130J Commando II تطوراً متقدماً لهيكل طائرة كلاسيكية تحولت إلى منصة حديثة متخصصة في الحروب غير التقليدية. وقد صُنعت بواسطة لوكهيد مارتن، وتكلف أكثر من 100 مليون دولار لكل طائرة، لكنها تظل من أهم الأدوات التي تعتمد عليها قوات العمليات الخاصة الأمريكية في تنفيذ مهام حساسة وعالية الخطورة حول العالم.