الجمهوريون يعرقلون سعي الكونغرس لتقييد صلاحيات ترامب في الحرب

أيد ​مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس الحملة العسكرية ‌التي ​شنها الرئيس دونالد ترامب على إيران، وصوّت بفارق ضئيل ضد قرار قدمه الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب لحين صدور تفويض من الكونجرس.

ورُفض قرار صلاحيات ⁠الحرب بأغلبية 214 صوتاً مقابل 213 في المجلس ذي الأغلبية الجمهورية، وذلك بعد يوم من رفض مجلس ‌الشيوخ قراراً مماثلاً.

كان التصويت شبه حصري على أساس حزبي، حيث عارض جميع الجمهوريين القرار ‌باستثناء واحد، بينما امتنع واحد عن ‌التصويت. وصوّت ديمقراطي واحد ضده.

وأكد التصويت ‌استمرار دعم الجمهوريين، ‌حلفاء ترامب، لسياسة الرئيس الحربية، بعد أكثر من ستة ​أسابيع من ‌شنّ ​الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على ⁠إيران في 28 فبراير.

ودعا الديمقراطيون الرئيس إلى الرجوع للكونغرس للحصول على تفويض ​باستخدام ⁠القوة ⁠العسكرية، مشيرين إلى أن الدستور الأمريكي ينص على أن البرلمان وليس الرئيس، هو ⁠من يملك صلاحية إعلان الحرب.

ومع ذلك، لطالما أكد رؤساء من كلا الحزبين أن هذا التقييد لا ينطبق على العمليات قصيرة الأجل أو في حال ‌تعرض البلاد لتهديد مباشر.

ويؤكد البيت الأبيض، ومعظم الجمهوريين في ​الكونجرس، أن تصرفات ترامب قانونية وتندرج ضمن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية الولايات المتحدة من خلال إصدار أوامر ​بعمليات عسكرية محدودة.





