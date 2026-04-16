"ثغرة في قلب البنتاغون".. اعتماد واشنطن المتزايد على "ستارلينك" يهدد العمليات العسكرية

في أغسطس الماضي، أدرك مسؤولون في البحرية الأمريكية خلال اختبار لسفن غير مأهولة أنهم أمام مسألة ستؤدي إلى فشل المنظومة، وهي خدمة ستارلينك. فقد تسبب انقطاع عالمي في شبكة الأقمار الصناعية التابعة للملياردير إيلون ماسك، والذي أثر على ملايين من مستخدمي ستارلينك، إلى بقاء نحو 20 سفينة غير مأهولة قبالة سواحل كاليفورنيا وانقطاع الاتصالات وتوقف العمليات لمدة ساعة تقريبا.

وكشفت وثائق داخلية للبحرية الأمريكية اطلعت عليها رويترز ومصدر مطلع أن هذه الواقعة، التي تضمنت زوارق مسيرة بهدف تعزيز الخيارات العسكرية الأمريكية في حال نشوب صراع مع الصين، كانت واحدة من عدة اضطرابات في اختبارات البحرية الأمريكية المرتبطة بخدمة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس، والتي حالت دون تمكن المشغلين من الاتصال بالسفن ذاتية القيادة.

وبينما تتجه شركة سبيس إكس نحو طرح عام بقيمة تريليوني دولار هذا الصيف، من المتوقع أن يكون الأكبر على الإطلاق، فقد عززت الشركة مكانتها كأغلى شركات الفضاء في العالم، وهو ما يعود جزئيا إلى أنها لا غنى عنها بالنسبة للحكومة الأمريكية عبر مجموعة من التقنيات التي تمتد من الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وإطلاق الأقمار الصناعية إلى الذكاء الاصطناعي العسكري.

وأثبتت ستارلينك، على وجه الخصوص، أنها عنصر أساسي في البرامج المهمة، التي تمتد من المُسيرات إلى تتبع الصواريخ، بفضل مجموعة مكونة من 10 آلاف قمر صناعي في مدار أرضي منخفض، وهو نطاق يوفر للجيش شبكة قادرة على الصمود في وجه هجمات محتملة من الأعداء. لكن الحوادث التي تعرضت لها البحرية مع ستارلينك في برنامجها للطائرات المسيرة ذاتية القيادة، والتي لم يُعلن عنها من قبل، تسلط الضوء على التحديات المصاحبة لاعتماد الجيش الأمريكي المتزايد على سبيس إكس والمخاطر التي تجلبها لوزارة الدفاع (البنتاجون).

وقال كلايتون سووب نائب مدير مشروع أمن الفضاء في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "لولا ستارلينك، ما كان بإمكان الحكومة الأمريكية الوصول إلى منظومة عالمية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض". ولم يرد البنتاجون على أسئلة عن اختبار الزوارق المسيرة أو عمل شركة سبيس إكس مع البحرية. وقالت كيرستن ديفيز المسؤولة الصحفية في البنتاجون "الوزارة تستفيد من أنظمة متعددة وقوية وموثوقة لشبكتها الواسعة". ولم يرد البحرية الأمريكية وسبيس إكس على طلبات للتعليق.

وحذر مشرعون ديمقراطيون البنتاجون من مخاطر الاعتماد على شركة واحدة يقودها أغنى رجل في العالم في توفير قدرات مهمة للأمن القومي. وكشفت خلافات داخل وزارة الدفاع وإدارج شركة أنثروبيك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على القائمة السوداء كيف أن الاعتماد المفرط على مورد واحد للذكاء الاصطناعي يمكن أن يخلق مشاكل في حالة الاستغناء عنه.

وأفادت رويترز العام الماضي بأن ماسك أوقف بشكل غير متوقع خدمة ستارلينك عن القوات الأوكرانية وهي تحاول استعادة أراض من روسيا، مما أضعف ثقة الحلفاء في الملياردير. وكشفت وثائق للبحرية الأمريكية اطلعت عليها رويترز أن سلسلة أخرى من اختبارات البحرية تعطلت بسبب مشاكل متقطعة في الاتصال بستارلينك، وذلك في الأسابيع التي سبقت انقطاع الخدمة حول العالم في أغسطس. ولم تتضح بعد أسباب الانقطاع.