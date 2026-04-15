تفصيل اليوم الأول من الحصار الأمريكي.. كم عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز؟

بدأت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل 2026، موسعةً نطاق عملياتها لتشمل مضيق هرمز وخليج عُمان وبحر العرب.

يستهدف هذا الحصار السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، مع تحذير القوات الأمريكية من إمكانية اعتراضها أو مصادرتها في حال عدم الامتثال.

وأشارت تحذيرات الملاحة إلى السماح للسفن المحايدة المتجهة إلى وجهات غير إيرانية بمواصلة رحلتها تحت رقابة مشددة.

وفي يوم الاثنين، أوضح الجيش الأمريكي نطاق العملية، مؤكداً أن منطقة الحصار تمتد شرقًا إلى خليج عُمان وبحر العرب.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء أن الحصار الذي فرضه الرئيس ترامب على مضيق هرمز قد نجح في منع السفن من الدخول والخروج من الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها: "خلال الـ 24 ساعة الأولى، لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار الأمريكي، وامتثلت 6 سفن تجارية لتوجيهات القوات الأمريكية بالعودة إلى ميناء إيراني على خليج عمان".

ووفق نيويورك بوست تُظهر بيانات التتبع أن أربع سفن على الأقل مرتبطة بإيران، بما في ذلك ناقلة نفط صينية، مرت عبر المضيق يوم الثلاثاء - لكن بيان القيادة المركزية الأمريكية يشير إلى أن تلك السفن فعلت ذلك خلال فترة السماح للحصار وبإذن من البحرية.

لم توضح القيادة المركزية الأمريكية تفاصيل السفن التي تم إيقافها أو ناقلات النفط التي تم فرض عقوبات عليها والتي مرت عبر المنطقة.

وأضاف الجيش أن الحصار يتم فرضه بواسطة 10000 من أفراد الخدمة العسكرية ونحو 15 سفينة حربية تقوم بدوريات في الممر المائي.

قال مسؤولان أمريكيان لصحيفة وول ستريت جورنال إنه سيتم نقل أي سفينة مرتبطة بإيران تنتهك الحصار إلى مناطق احتجاز في موانئ على طول بحر العرب أو المحيط الهندي حتى يتم التوصل إلى موقع دائم لها.

وبحسب بيانات مارين ترافيك، فإن اثنتين من السفن الأربع المرتبطة بإيران والتي عبرت المضيق يوم الثلاثاء - وهما "كريستينا" و "إليبس"- كانتا موجودتين سابقاً في موانئ إيرانية.

غادرت سفينة الشحن "كريستينا"، التي ترفع علم ليبيريا، المنطقة ليلة الاثنين، مدعيةً أنها لا تحمل أي شحنة، وفقًا لشركة تحليل التجارة "كيبلر".

سافرت سفينة "إليبس"، وهي ناقلة ميثانول ترفع علم جزر القمر، تحت اسم "تشامتانغ" العام الماضي، وقد سبق أن تعرضت لعقوبات أمريكية .

عبرت ناقلتا النفط "ريتش ستاري" و"مورليكيشان"، الخاضعتان بالفعل لعقوبات أمريكية بسبب التجارة المتعلقة بإيران ، نقطة الاختناق النفطية الحرجة خلال الليل.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفينة "ريتش ستاري"، المملوكة لشركة شحن صينية، بدت في البداية وكأنها أوقفت رحلتها بعيدًا عن ميناء إيراني وعادت إلى الصين، لكنها واصلت في النهاية رحلتها عبر المضيق وخرجت منه لتشق طريقها عائدة إلى الوطن.

بحسب متتبعي البيانات البحرية، تحمل ناقلة تابعة لشركة شنغهاي شوانرون للشحن حوالي 250 ألف برميل من الميثانول.

كانت ناقلة النفط متوسطة المدى تبحر سابقاً تحت اسم "فول ستار"، والتي أدرجتها واشنطن على القائمة السوداء في عام 2023 لمساعدتها طهران على الالتفاف على العقوبات النفطية.

تعهد ترامب يوم الاثنين بالتصدي لـ"الابتزاز العالمي" الذي تمارسه إيران، وضمان عدم تمكن أي شخص يدفع رسوماً للنظام من المرور عبر الممر المائي بعد فشل مفاوضات وقف إطلاق النار .

ومن المرجح أيضاً أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني المتعثر من خلال توجيه ضربة قوية لقطاع النفط فيه.

انتقدت وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء الحصار الأمريكي ووصفته بأنه "خطير وغير مسؤول"، محذرةً من أنه لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط المضطربة أصلاً.

وتُعد الصين، التي تحصل على أكثر من نصف نفطها الخام من الشرق الأوسط، أكبر شريك تجاري لإيران، حيث تشتري حوالي 80% من نفط طهران.

منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير، لم يمر عبر مضيق هرمز سوى عدد قليل من السفن كل يوم، وهو رقم بعيد كل البعد عن أكثر من 130 سفينة كانت تعبره كل يوم في السابق.