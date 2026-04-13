من "ماكدونالدز" إلى السياسة.. ترامب يربك عاملة توصيل بسؤال مفاجئ

في مشهد غير مألوف داخل البيت الأبيض، تحوّل تسليم وجبتي "ماكدونالدز" إلى لحظة لافتة امتزجت فيها تفاصيل الحياة اليومية بالسياسة، بعدما استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطلب أمام المكتب البيضاوي، قبل أن يفاجئ عاملة التوصيل بسؤال أربكها أمام وسائل الإعلام.

وتلقّى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، وجبتي غداء تم توصيلها عبر تطبيق "DoorDash" إلى مدخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، في حدث غير معتاد جذب اهتمام وسائل الإعلام.

ووفقا لـ "CNN" ، استقبلت سائقة التوصيل شارون سيمونز، التي ترتدي قميصا يحمل عبارة "DoorDash Grandma"، الرئيس ترامب عند الباب وهي تحمل حقيبتي طعام من سلسلة "ماكدونالدز". وقالت عند التسليم: "لدي طلبية من DoorDash لك يا سيادة الرئيس".

ورد ترامب مازحا أمام الصحفيين المتجمعين خارج المكتب البيضاوي قائلاً: “هذا لا يبدو مصطنعا، أليس كذلك؟”، قبل أن يشير إلى أن الطلب يأتي ضمن احتفال مرتبط بسياسة إعفاء الإكراميات من الضرائب، والتي تم إقرارها ضمن قانون اقتصادي جديد.

خلال اللقاء، وجّه ترامب سؤالا مباشرا لسائقة التوصيل شارون سيمونز حول ما إذا كانت قد صوتت له في الانتخابات، في إطار حديث جانبي بينهما أمام الصحفيين. وردّت سيمونز بتردد قائلة: "همم، ربما"، دون أن تقدم إجابة صريحة.

وأوضحت سيمونز، وهي جدة لعشرة أحفاد وسائقة توصيل منذ عام 2022، أنها حصلت على نحو 11 ألف دولار إضافية بفضل السياسة الجديدة، مؤكدة أن العمل عبر المنصة ساعدها في إعالة أسرتها بشكل أفضل.

كما أشارت شركة "DoorDash" في بيان لها إلى أن سائقي التوصيل تمكنوا من توفير "مئات الملايين من الدولارات" نتيجة إعفاء الإكراميات من الضرائب، معتبرة أن السياسة كان لها أثر مباشر على دخل العاملين في هذا القطاع.

وأشاد ترامب بسائقة التوصيل وبمساهمتها في دعم أسرتها، فيما امتنعت عن التعليق على بعض الأسئلة السياسية، مؤكدة أن وجودها كان مرتبطًا بملف الإعفاء الضريبي على الإكراميات.