رغم حذره.. هيجسيث يؤكد الجاهزية لتنفيذ قرارات لترامب العسكرية

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الأربعاء، إن الجيش مستعد لتنفيذ أي قرار قد يتخذه الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران، مرجحاً أن توجه الولايات المتحدة ربما يصبح أوضح خلال الأيام المقبلة.

وخلال إفادته أمام لجنة بمجلس الشيوخ، بدا هيجسيث شديد الحذر ورفض تأكيد استعداد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لخيارات توجيه ضربات لإيران.

لكن مع ضغوط أعضاء المجلس عليه، أقر باستعداد الجيش الأمريكي لتنفيذ أي أوامر بشأن إيران، مشيرا إلى أنه كان ينبغي على طهران الاستجابة لدعوات ترامب لإبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي قبل بدء القصف الجوي الإسرائيلي يوم الجمعة.

وقال هيجسيث أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "كان ينبغي عليهم إبرام اتفاق، فكلمة الرئيس ترامب تحمل في طياتها معنى ما. والعالم يدرك ذلك. وفي وزارة الدفاع، مهمتنا هي أن نكون على أهبة الاستعداد مع توفر الخيارات، وهذا بالضبط ما نفعله".

ثم سُئل عما إذا كانت إدارة ترامب تتجه لإعادة إرساء الردع، وهو تعبير يُستخدم لوصف الإجراءات التي تهدف إلى منع خصم من القيام بعمل عدائي.

وأجاب قائلاً "أعتقد أننا قد أعدنا إرساءه بالفعل، بأوجه عديدة، في هذه الظروف. والسؤال هو إلى أين ستتجه بنا (تلك الإجراءات) في الأيام المقبلة تحديدا؟".