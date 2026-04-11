"قوس ترامب".. مشروع عملاق في قلب العاصمة الأمريكية

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصاميم جديدة لما يُعرف باسم "قوس ترامب"، وهو مشروع معماري ضخم يُخطط لإقامته في منطقة النصب التذكاري عند سفح جسر أرلينغتون التذكاري في واشنطن.

وبحسب التصاميم الحديثة الصادرة عن شركة "هاريسون ديزاين"، سيبلغ ارتفاع القوس نحو 250 قدما، وسيضم تمثالا ذهبيا ضخما لتمثال الحرية بارتفاع 60 قدما، إضافة إلى منصة مخصصة للمشاهدة.

وقد تم تقديم النموذج الأولي إلى لجنة الفنون الجميلة في الولايات المتحدة، على أن تناقش اللجنة المشروع في اجتماعها المقرر يوم 16 أبريل للنظر في اعتماده.

ويأتي هذا المشروع ضمن توجه أوسع لإعادة تشكيل بعض المعالم الرمزية في العاصمة الأمريكية، حيث ترى الإدارة أن القوس سيكون من أبرز المعالم ليس فقط في واشنطن، بل على مستوى العالم.

وبحسب تصريحات رسمية، فإن الموقع المقترح بالقرب من مقبرة أرلينغتون الوطنية يهدف إلى تخليد "تضحيات الجنود الأمريكيين" عبر رمز معماري ضخم يعكس تاريخ البلاد وقيمها.

وقال ديفيس إنجل، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان: "تعتقد الإدارة أن القوس سيكون "واحدا من أبرز المعالم ليس فقط في واشنطن العاصمة، ولكن في جميع أنحاء العالم".

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن التكلفة التقديرية لقوس النصر "لا تزال قيد الحساب" وسيتم الإعلان عنها قريباً. ويتوقع البيت الأبيض استخدام "مزيج من الأموال العامة والخاصة" لتمويل المشروع، وفقاً للمسؤول.