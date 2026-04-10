بين الضغط السياسي والانقسام الداخلي.. مستقبل الناتو على المحك

لا يستطيع الرئيس الأمريكي التخلي عن حلف الناتو بمفرده، لكن لا يزال بإمكانه تحويل العلاقة إلى علاقة سامة عندما يهاجم الحلفاء الأمريكيين الذين وقفوا في وجه حربه على إيران.

لقد كانت أمريكا العمود الفقري للتحالف عبر الأطلسي منذ عام 1949، لكن الخبراء يحذرون من أن خطاب ترامب وسلوكه يهددان بتقويض الثقة المتبادلة في حلف الناتو حتى لو ظلت الولايات المتحدة عضواً فيه.

يقول مارك ويبر، أستاذ السياسة الدولية في جامعة برمنغهام، وفق موقع أكسيوس: "من المفهوم والمخيف بالفعل لدى عدد من الأوروبيين أنه حتى لو بقيت الولايات المتحدة في حلف الناتو، فإنها غير موثوقة".

ودون ترامب أمس الخميس أن "لا أحد من هؤلاء الناس، بمن فيهم حلف الناتو المخيب للآمال للغاية، فهم أي شيء ما لم يتعرضوا لضغوط!" وذلك عقب اجتماع مغلق مع الأمين العام مارك روته.

انتقادات ترامب لحلفاء الناتو

انتقد ترامب مراراً وتكراراً الحلفاء الأوروبيين لتخلفهم عن التزاماتهم المتعلقة بالإنفاق الدفاعي لحلف الناتو.

وقد وبخهم مؤخراً لعدم دعمهم الحرب على إيران (على الرغم من أن بعضهم قدم دعماً لوجستياً)، أو لفرضهم قيوداً على قدرة أمريكا على شن هجمات من أراضيهم.

وقد أشار حلفاء أمريكا إلى أن ترامب شن الحرب دون استشارتهم.

وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان لـ "أكسيوس": "كما قال الرئيس ترامب بالأمس، تم اختبار حلف الناتو، وقد فشلوا".

أزمة الثقة داخل الحلف

على الرغم من غضبه الشديد، لا يستطيع ترامب الانسحاب من حلف الناتو بدون موافقة الكونغرس بموجب قانون صدر عام 2023.

لكن سفير الناتو السابق إيفو دالدر يقول إن ترامب أثار شكوكاً حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفي بالتزامها بالدفاع الجماعي بموجب المادة 5، وهو ركن أساسي قام ترامب بتقويضه.

ويحذر دالدر من أن تآكل تلك الثقة "سيستمر" إلى ما بعد عهد ترامب، مشيراً إلى استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت فتوراً في تأييد الحزب الجمهوري لعضوية الناتو.

وفي الوقت نفسه، يشير إلى أن أوروبا تبذل المزيد من الجهود لتخفيف اعتمادها على الجيش الأمريكي.

السيناريوهات المحتملة

بدلاً من الانسحاب، يمكن لترامب معاقبة الحلفاء عن طريق سحب الضباط الأمريكيين من قيادة الناتو أو إفساد التقدم الدبلوماسي عن طريق حجب التوافق - وهي العملية التي يستخدمها الحلف لاتخاذ القرارات.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البيت الأبيض يدرس خطة لسحب القوات من الدول التي تُعتبر غير متعاونة، وقد تتضمن الخطة إغلاق قاعدة عسكرية في أوروبا.

التداعيات العسكرية والاقتصادية

يقول جيم تاونسند، نائب مساعد وزير الدفاع السابق لشؤون السياسة الأوروبية وسياسة الناتو: "لا توجد عقوبة سنفرضها على الناتو أو على حليف حتى لا تؤذينا نحن أيضاً".

ويضيف: "نقل القواعد أو القوات يؤثر على جاهزية الدفاع، وقد يكون مكلفاً أيضاً، إذ يتطلب بنية تحتية جديدة ومدارس ومساكن، فمن الناحية المالية، لا معنى لذلك. ومن الناحية العسكرية، لا معنى لذلك أيضاً."

يقول ويبر إنه لا يزال "متفائلاً إلى حد معقول" بشأن مستقبل الناتو، مشيراً إلى أن العمل اليومي لا يزال مستمراً "خارج نطاق الرؤية السياسية لواشنطن".

ويضيف أن الولايات المتحدة تاريخياً قادت عملية بناء الإجماع، حتى وإن كان ذلك يتم الآن بحماس أقل وتركيز أقل على مواضيع مثل تغير المناخ.

الأزمة السياسية داخل حلف الناتو قد تتفاقم، وقد ألمح ترامب إلى "الغزو التالي" للجيش الأمريكي بعد إيران، كما لمح مراراً إلى إمكانية الاستيلاء على غرينلاند، وهي منطقة تابعة للدنمارك العضو في حلف الناتو.

ويقول دالدر إن رد الفعل من أوروبا "سيكون أكثر صخباً إذا حدث ذلك مما كان عليه في يناير".