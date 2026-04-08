تفاصيل الـ48 ساعة الأخيرة قبل إعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإسرائيل وإيران

نشر موقع أكسيوس تفاصيل الـ 48 ساعة الأخيرة وكواليس التفاوض حول وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين أمريكا وإسرائيل وإيران.

وبحسب أكسيوس علمت السلطات الأمريكية والإسرائيلية يوم الاثنين بتطور مثير للاهتمام على خلفية الأزمة مع إيران، حيث أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعليماته لمفاوضيه بالتحرك نحو التوصل إلى اتفاق، وفق مصادر إسرائيلية وإقليمية ومطلعة.

في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران علناً بالإبادة الكاملة، ظهرت إشارات على وجود تحركات دبلوماسية خلف الكواليس، لم يكن فريق ترامب يعرف النتيجة المتوقعة إلا بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، فيما كانت القوات الأمريكية ومسؤولو البنتاغون في المنطقة يستعدون لضربة واسعة على البنية التحتية الإيرانية، ووصف أحد المسؤولين الوضع بالـ"جنوني"، بينما حاول بعض المدنيين في إيران الفرار لتجنب وطأة الضربات.

استند هذا التحرك الدبلوماسي إلى محادثات مع أحد عشر مصدراً مطلعاً على تفاصيلها، في صباح الاثنين، بينما كان ترامب يلقي خطاباً في احتفال عيد الفصح بالبيت الأبيض، أبدى ستيف ويتكوف غضبه الشديد من الاقتراح الإيراني المكون من 10 نقاط، واصفًا إياه بأنه "كارثة"، كان ذلك اليوم فوضوياً، حيث تناقلت المسودات بين ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وسط جهود من وزراء خارجية مصر وتركيا لردم الفجوات.

بحلول مساء الاثنين، حصل الوسطاء على موافقة الولايات المتحدة على اقتراح محدّث لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، و شارك خامنئي في المحادثات يومي الاثنين والثلاثاء عن طريق وسطاء خوفاً من الاغتيال.

ووصفت المصادر موافقته على توجيه مفاوضيه بالتوصل إلى الاتفاق بأنها "إنجاز كبير"، لعب عراقجي دوراً محورياً في إقناع قادة الحرس الثوري بقبول الصفقة، فيما نصحت الصين إيران بالبحث عن مخرج مناسب.

في صباح الثلاثاء، بدا واضحاً حدوث تقدم، إلا أن ترامب واصل تهديداته العنيفة، بما في ذلك عبارة "ستموت حضارة بأكملها الليلة"، مما أثار بعض الالتباس الإعلامي حول موقف إيران من المفاوضات.

في الوقت نفسه، أجرى نائب الرئيس مايك فانس اتصالات من المجر، بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتصال مستمر مع ترامب وفريقه.

بحلول منتصف نهار الثلاثاء، كان هناك تفاهم عام على اتجاه الأطراف نحو وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، بعد ثلاث ساعات، نشر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف شروط الاتفاق، داعياً الجانبين إلى قبولها.

كان الارتباك حول تفكير ترامب شديداً حتى بين المقربين منه، لدرجة أن العديد من الأشخاص الذين تحدثوا مع ترامب قبل ساعة أو ساعتين فقط كانوا لا يزالون يعتقدون أنه سيرفض عرض وقف إطلاق النار ، لكن بعد مناقشات مع نتنياهو والمشير الباكستاني عاصم منير، أعلن ترامب موافقته، وأُمر القوات الأمريكية بالتراجع بعد 15 دقيقة فقط.

بعد ذلك أكد عراقجي أن إيران ستلتزم بوقف إطلاق النار وستفتح مضيق هرمز أمام السفن بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.

تلقت إسرائيل تأكيدات بأن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران للتخلي عن التخصيب النووي ووقف تهديد الصواريخ الباليستية.

من المتوقع أن يقود نائب الرئيس فانس الوفد الأمريكي في المحادثات المقبلة في باكستان، رغم أن الفجوات بين رؤية الولايات المتحدة وإيران لا تزال كبيرة، مما يترك احتمال استئناف الحرب قائماً.