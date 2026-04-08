ترامب: إنه انتصار كامل.. والمواد النووية ستكون ضمن أي اتفاق سلام مع إيران

قال ‌الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب لوكالة فرانس برس اليوم الأربعاء ⁠إن الولايات المتحدة حققت "انتصارا ‌كاملا وشاملا" بعد الموافقة ‌على اتفاق وقف ‌إطلاق ‌النار لمدة أسبوعين ‌مع إيران.

وأضاف ​ترامب في ‌مكالمة ​هاتفية ⁠قصيرة مع ​فرانس ⁠برس، عندما ⁠سئل عما إذا ⁠كان يعلن الانتصار بوقف إطلاق النار، "إنه انتصار كامل وشامل. ‌بنسبة 100 بالمئة. ​لا شك في ذلك".



وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيكون هناك الكثير من الإجراءات الإيجابية وما أسماه "جني أموال طائلة"، معتبراً أن إيران يمكنها البدء في إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سنبقى في الجوار للتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام.

وحول مضيق هرمز، قال ترامب: بكل تأكيد أمريكا ستساعد في تخفيف الازدحام في مضيق هرمز.

وقال ترامب: المواد النووية ستكون ضمن أي اتفاق سلام مع إيران ولا تنازل عن ذلك، ولدينا اتفاقية بشأن إيران من 15 بندا وتم التوافق على معظمها وسنراقب إنجازها.

وفي نفس الإطار قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ، كارولين ليفيت، إن الخطة المكونة من 10 نقاط التي قدمتها إيران لإنهاء النزاع تشكل أساسا لمزيد من المفاوضات.

وأضافت: "كلمات الرئيس ترامب تتحدث عن نفسها: هذه قاعدة قابلة للتطبيق للتفاوض، وستستمر تلك المفاوضات".

وأكدت ليفيت أن إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لتجارة النفط والغاز العالمية، كان بفضل جهود ترامب. وقالت إن الرئيس، بالتعاون مع الجيش الأمريكي، "تمكن من جعل إيران توافق على إعادة فتح" المضيق.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على هدنة قبل وقت قصير من انتهاء المهلة التي حددها ترامب، والذي كان قد هدد بشن هجمات كبيرة على قطاع الطاقة الإيراني إذا لم تعِد طهران فتح المضيق بانقضائها بحلول الساعة 0000 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء.

كما تشمل الخطة إنشاء بروتوكول مرور آمن في مضيق هرمز يضمن سيطرة إيران وفق البروتوكول المتفق عليه، ودفع كامل التعويضات لإيران بناءً على التقديرات، ورفع كافة العقوبات الأولية والثانوية، وإطلاق سراح كافة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.