فانس يؤكد ضرب أهداف عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأنه يعتقد أنه تم استهداف "أهدافا عسكرية" في جزيرة خرج الإيرانية، التي تُعدّ جزءا أساسيا من البنية التحتية الإيرانية لتصدير النفط.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن وقوع انفجارات جديدة في جزيرة خرج الواقعة في الخليج .

وذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن الجزيرة تعرّضت لهجوم.وقال فانس، ردا على سؤال حول هذه التقارير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في بودابست: "حسب فهمي... كنا نعتزم ضرب بعض الأهداف العسكرية في جزيرة خرج وأعتقد أننا فعلنا ذلك".

وأكّد فانس أن هذه الهجمات لا تُمثّل أي تراجع عن الإنذار الذي وجّهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران.وينتهي الموعد النهائي لفتح مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران.

إذا لم تتراجع إيران بحلول ذلك الوقت، هدد ترامب بتدمير جميع جسورها ومحطات توليد الطاقة فيها خلال ساعات.وذكر فانس: "نحن والجميع نلتزم بالمهلة التي حددها الرئيس.

وقد قال بوضوح تام: لن نضرب أهداف الطاقة والبنية التحتية حتى يقدم الإيرانيون مقترحا ندعمه أو لا يقدموا أي مقترح".وأضاف أنه بالتالي لا يعتقد أن الهجمات التي وردت أنباء عنها على قاعدة خرج البحرية تعني تغييرا في استراتيجية ترامب.