ترامب يتوعد بسجن صحفي سرب خبر إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيطالب الصحفي الذي كان أول من ‌أورد خبر إنقاذ أحد أفراد سلاح الجو الأمريكي في إيران بالكشف عن مصدره، وهدده بالسجن إذا رفض.

وتمثل تصريحات ترامب التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض تصعيداً كبيراً في هجوم الإدارة الأمريكية على وسائل ⁠الإعلام.

واشتكى ترامب في أحاديث خاصة مع مساعديه خلال الأسابيع القليلة الماضية من أن التغطية الإعلامية للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران سلبية للغاية، فيما وجّه هو وحلفاؤه ‌انتقادات علنية لتغطية بعض المؤسسات الإخبارية.

وبعد إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية في إيران يوم الجمعة، أفادت عدة وسائل إعلامية بأن قوات ‌إنقاذ أمريكية نجحت في انتشال أحد الطيارين اللذين ‌كانا على متنها.

وقال ترامب إن الكشف عن تلك ‌المعلومات عرّض عملية ‌إنقاذ الطيار الثاني للخطر، رغم أن هذا الطيار أُنقذ في نهاية المطاف بنجاح أيضا.

وأضاف ترامب "لم نتحدث عن ‌الطيار الأول لمدة ساعة. ثم سرّب أحدهم شيئا ⁠ما، ونأمل أن نعثر على هذا الشخص. نحن نبذل جهدا كبيرا جدا للعثور عليه".

وتابع قائلا "سنتوجه إلى المؤسسة الإعلامية التي ⁠نشرت ذلك، وسنقول ⁠لها: سلّموه أو اذهبوا إلى السجن لاعتبارات الأمن القومي".

ولم يذكر ترامب اسم المؤسسة الإعلامية أو الصحفي الذي كان ⁠يشير إليه.

ونشرت عدة وسائل إعلامية خبر إنقاذ الطيار الأول خلال فترة قصيرة، من بينها نيويورك تايمز وسي.بي.إس نيوز وأكسيوس.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على سؤال عن الصحفي الذي كان ترامب يشير إليه.