قنابل طائرة ورعب جوي.. ماذا تعرف عن قاذفات بي-52 ؟

في سماء القوة الأمريكية، تهيمن قاذفات بي-52 بلا منازع.تلك الطائرات الأسطورية التي حملت القنابل الطائرة عبر عقود من الحروب، وأرسلت رسائل واضحة إلى الأعداء عن التفوق العسكري الأمريكي. قدرتها على ضرب أهداف واسعة النطاق، وتحملها الذخائر الهائلة، وبقاؤها في السماء لساعات طويلة جعلتها رمزا للرعب الجوي والاستراتيجية الأمريكية.

ونشرت الولايات المتحدة قاذفات بي-52 ستراتوفورتريس فوق الأراضي الإيرانية، في خطوة تصعيدية ضمن "عملية الغضب الملحمي". هذه القاذفات العريقة، التي حلّقت لأول مرة عام 1955، تُعتبر من أقدم الطائرات الأمريكية خدمةً، لكنها ما زالت تحتفظ بدورها الحاسم في الحروب الحديثة.

القنابل الطائرة

تُعرف هذه الطائرات بـ "القنابل الطائرة" لقدرتها على حمل ما يصل إلى 70,000 رطل من الذخائر في طلعة واحدة، بما يشمل القنابل التقليدية وذخائر الهجوم الموجهة بدقة (JDAMs)، إضافة إلى صواريخ كروز بعيدة المدى. هي بمثابة صوامع طيران ضخمة تدعم القوات البرية وتشن ضربات واسعة النطاق على البنية التحتية الحيوية للعدو.

تاريخيا، لعبت بي-52 دورا أساسيا في حروب الخليج، وأفغانستان، والعراق، حيث كانت رمزا للتفوق الجوي والدقة الاستراتيجية. وقدرتها على البقاء لساعات طويلة في الجو، مع حمل كميات هائلة من الذخائر، تجعلها أداة مثالية لتدمير المواقع الحيوية مثل مصانع الصواريخ، المخابئ تحت الأرض، ومراكز القيادة، إضافة إلى المطارات والمراكز اللوجستية.

التصميم والهندسة

تم تصميم قاذفة بي-52 ستراتوفورتريس في الخمسينيات كقاذفة استراتيجية طويلة المدى، لتكون حجر الزاوية في القوة الجوية الأمريكية. يبلغ طول جناحيها 56 مترا، وطولها 49 مترا، ويصل وزنها عند الإقلاع الكامل إلى أكثر من 220 طنا. وعلى الرغم من حجمها الضخم، يمكنها الإقلاع من مدارج قصيرة نسبيا، ما يمنحها مرونة كبيرة في العمليات.

المحركات والأداء

تعمل بي-52 بثمانية محركات توربينية نفاثة، تمنحها سرعة قصوى تصل إلى نحو 1,000 كم/س وارتفاع طيران يصل إلى 15,000 متر. يمكنها البقاء في الجو لأكثر من 48 ساعة مع التزود بالوقود جواً، ما يجعلها مثالية للمهام طويلة المدى والبعثات الاستراتيجية حول العالم.

القدرة القتالية

تستطيع كل قاذفة حمل ما يصل إلى 70,000 رطل من الذخائر، بما يشمل القنابل التقليدية (Mk-82, Mk-84)، الذخائر الموجهة بدقة (GBU-31, GBU-38 JDAM)، وصواريخ كروز بعيدة المدى (AGM-86). يمكن للبي-52 ضرب أهداف متعددة في طلعة واحدة، ما يجعلها أداة فعالة لتدمير البنية التحتية الحيوية للعدو على نطاق واسع.

التاريخ والدور الاستراتيجي

لعبت بي-52 دورا بارزا في العديد من الحروب الكبرى، منها حرب فيتنام، حرب الخليج، وحرب أفغانستان. كما كانت أداة أساسية للردع النووي خلال الحرب الباردة، حيث كانت تحمل أسلحة نووية وتستطيع الوصول لأي هدف عالمي. مع مرور الوقت، جُهزت بأنظمة إلكترونية متطورة لمكافحة التشويش والرادارات، مما يجعل استهدافها صعبًا رغم حجمها الكبير.