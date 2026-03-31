سطح الموت المتحرك.. عندما تتحول حاملة الطائرات إلى فخ قاتل

في أعماق حاملات الطائرات، تختبئ مخاطر قد تحوّل أي يوم عادي إلى كارثة محتملة. سطح الطيران، المملوء بالطائرات المحملة بالوقود والذخائر الحية والمعدات، يعد واحدا من أخطر أماكن العمل في العالم، حيث قد يتسبب اشتعال حريق بسيط في سلسلة من الانفجارات المتتابعة التي تهدد حياة الطاقم بأكمله.

حادثة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" عام 1981 جسدت هذا الواقع بشكل مأساوي، حين أدى اصطدام طائرة بعدة طائرات إلى نشوب حريق وانفجارات مميتة أودت بحياة 14 فردًا وأصابت 42 آخرين، رغم الجهود المبذولة للسيطرة على الوضع.

تسلط هذه الحوادث الضوء على أن كل ثانية على سطح الطيران لها قيمة، وأن الأنظمة المتقدمة لمكافحة الحرائق، مثل رغوة AFFF والمعدات المحمولة، لا يمكن أن تعوض التأخير أو الخطأ البشري. من التدريب المكثف للطاقم إلى فرق الإنقاذ المتخصصة، كل عنصر يساهم في منع تحول الحادث البسيط إلى كارثة حقيقية، مما يجعل فهم طبيعة المخاطر والتعامل معها بسرعة أمرًا حاسمًا في عالم حاملات الطائرات.

في تلك الحادثة، كانت طائرة من طراز "إي إيه-6 بي براولر" تحاول الهبوط فاصطدمت بعدة طائرات من طراز "إف-14". أسفر الحريق والانفجارات الناتجة عن الحادث عن مقتل 14 من أفراد الطاقم وإصابة 42 آخرين. وقُدّرت الأضرار التي لحقت بحاملة الطائرات، بما في ذلك الطائرات المدمرة، بنحو 60 مليون دولار، وفقا لموقع "slashgear".

في أعقاب الحادث، كشفت التحقيقات أنه على الرغم من بدء جهود مكافحة الحريق فورًا، إلا أن الأنظمة الحيوية لم تستجب بالسرعة المطلوبة. فنظام غسل سطح حاملة الطائرات برغوة تشكيل طبقة مائية (AFFF) - المصمم لتغطية سطح الطيران برغوة إخماد الحريق - لم يُفعّل بالكامل لأكثر من دقيقتين. كما أن جزءًا من هذا النظام لم يُصرّف سوى مياه البحر بسبب أعطال فنية.

أثبت هذا التأخير أنه مكلف. فحتى بعد السيطرة على الحريق الرئيسي، لم ينتهِ الخطر. إذ انفجرت ذخائر مخبأة لاحقًا في الحطام، مما تسبب في مزيد من الإصابات. حوادث كهذه، وإن كانت نادرة، تُسلط الضوء على حقيقة واقعة على سطح حاملة الطائرات: عندما يندلع حريق، كل ثانية مهمة، ويجب على الجميع أن يكونوا على دراية تامة بما يفعلونه. إذن، ما الذي يحدث فعليًا في تلك اللحظات الأولى عند اندلاع الحريق، ومن المسؤول عن السيطرة على الوضع؟

عند اندلاع حريق على سطح حاملة طائرات، يبدأ الاستجابة من أقرب شخص، وسرعان ما يتحول الأمر إلى جهد منسق. يتلقى أفراد الطاقم تدريباً على التوجه نحو محطات إطفاء الحرائق المحددة بوضوح والمنتشرة على سطح الحاملة. تتيح هذه المحطات، المزودة بمنافذ رغوة إطفاء الحرائق المائية (AFFF) ومنافذ اتصال مدمجة، للأفراد تفعيل أنظمة إخماد الحرائق والإبلاغ عن الحادث.

في هذه المرحلة، تتولى فرق الإنقاذ والتحطم المتخصصة زمام الأمور. وتتميز هذه الفرق بقمصانها الحمراء، وهي بمثابة إدارة الإطفاء في قمرة القيادة. فإلى جانب مسؤوليتها عن مكافحة الحريق، تُكلف هذه الفرق أيضًا بإنقاذ الأفراد وتشغيل معدات الإطفاء المتخصصة. ويقود هذه الفرق ضابط الإنقاذ والتحطم، أو ما يُعرف بـ"ضابط العمليات الجوية"، الذي يشرف على الفريق أثناء التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.

فيما يتعلق بمكافحة الحرائق، لا تزال رغوة AFFF وهي نوع خاص من رغوة إخماد الحرائق يستخدم بشكل أساسي لإطفاء حرائق الوقود النفطي (مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات)، هي الطريقة المُفضلة. ومع ذلك، تتوفر لفرق الإطفاء مجموعة من الأنظمة الداعمة التي يمكن استخدامها حسب الموقف. يمكن استخدام محطات المياه المالحة - المُميزة بحرف "W" - إذا تطلب الأمر استجابة أوسع لمكافحة الحرائق. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر طفايات حريق محمولة تستخدم مواد مثل مسحوق PKP الكيميائي الجاف وثاني أكسيد الكربون عند الحاجة. في حين أن الدروس المستفادة من حادثة نيميتز قد حسّنت بلا شك السلامة على أسطح حاملات الطائرات، إلا أنه لا مجال للتراخي في أي مكان على متن حاملة الطائرات عندما يتعلق الأمر بالحرائق. وقد تجلى ذلك في الحريق الأخير على متن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد - وهي حاليًا أكبر حاملة طائرات في العالم .

في حين يُظهر حريق حاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" مخاطر اندلاع الحرائق في أي مكان على متن السفينة، فإن سطح الطيران الخاص بها يُعد منطقة خطر حقيقية . ففي أي لحظة، قد يكون السطح مكتظًا بالطائرات المحملة بالوقود والذخائر الحية والمعدات، وكلها متقاربة. ولهذا السبب، يُعتبر سطح الطيران الخاص بحاملة الطائرات من أخطر أماكن العمل في العالم. كما أنه بيئة قد ينتشر فيها حتى أصغر حريق بسرعة كبيرة.

يُعدّ الوقود أحد أكبر المخاطر. فغالبًا ما تُزوّد ​​الطائرات بالوقود استعدادًا لمهمة ما أو أثناء عملية التزود به، وأي مصدر اشتعال قد يؤدي إلى حريق سريع الانتشار. في حادثة حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز عام 1981، ساهم تسرب وقود JP-5 من طائرة واحدة على الأقل متضررة في استمرار الحريق، مما سمح له بالانتشار في جميع أنحاء سطح الطيران. وجود الوقود وحده يُشكّل خطرًا كبيرًا، ولكن إضافة بعض الذخائر شديدة الانفجار إلى ذلك يزيد من احتمالية حدوث انفجارات ثانوية.

مرة أخرى، تجلّت هذه النقطة بشكل مأساوي في حادثة نيميتز. ففي تلك الحالة، انفجر صاروخ سبارو بعد إعلان إخماد الحريق، بينما كان رجال الإطفاء يزيلون الأنقاض المتفحمة. أسفر الانفجار عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم وإصابة 29 آخرين. على سطح حاملة الطائرات، لا مجال للخطأ أو التأخير، بل هناك فرصة ضئيلة فقط يكون فيها الاستجابة السريعة والمنسقة هي الفيصل بين حادث بسيط وكارثة واسعة النطاق.