ترامب يحث "الدول" على السيطرة على مضيق هرمز

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠الدول التي لم ‌تساعد ‌الولايات المتحدة في ‌ضرباتها ‌المنسقة على ‌إيران، ولا ​تستطيع ‌الآن ​الحصول ⁠على ​وقود ⁠الطائرات، على ⁠شراء النفط ⁠الأمريكي والتوجه إلى مضيق ‌هرمز و"السيطرة عليه ​فحسب".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "إن على الدول التي تشعر بالاستياء من ارتفاع أسعار الوقود أن تذهب لتحصل على نفطها بنفسها"، وذلك في ظل استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز.

وأعرب ترامب عن استيائه من الحلفاء الذين رفضوا مساعدة الولايات المتحدة في إعادة فتح هذا الممر الحيوي وكتب ترامب: "اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم".

وأضاف ترامب أنه ينبغي عليهم شراء النفط من الولايات المتحدة لأن "لدينا وفرة"، ساخراً من الدول التي لم تساعد في تحرير مضيق هرمز قائلاً: "على الدول أن تتعلم كيف تحارب".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تجاوز فيه متوسط ​​أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون الواحد.