اعتراف متأخر .. الديمقراطيون يكشفون سبب خسارة الانتخابات الأمريكية

اعترف الديمقراطيون أخيراً بأن تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أزمة الحدود كان له دور كبير في غضب الناخبين واكتساح الجمهوريين للبيت الأبيض ومجلسي الكونغرس.

وأكد مشرعون ومساعدون ومصادر مقربة من الديمقراطيين، بعد الفوز الساحق الذي حققه الرئيس المنتخب دونالد ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس، أن التسيب الذي مارسه الحزب بشأن الحدود ساهم في هزيمتهم في انتخابات 2024.

وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لصحيفة “ذا هيل” شريطة عدم الكشف عن هويته: “لقد دمرنا أنفسنا فيما يتصل بقضية الهجرة بطرق كانت متوقعة تماماً وقابلة للإدارة”.

وأضاف: “لقد أخطأنا في إدارة هذه القضية، بما في ذلك كتلة الحزب الديمقراطي هنا. وهذا خطأ سياسي”.

وأشار مصدر مقرب من عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز لصحيفة “واشنطن بوست” إلى أن زملاءه الديمقراطيين كان ينبغي أن يستمعوا إليه بعد أن “حذر لمدة عامين” من أن الحدود “ستثقل كاهل المدن وتعزل الطبقة العاملة - لكنهم لم يستمعوا”.

وأكد مصدر ديمقراطي في مجلس النواب لصحيفة “واشنطن بوست” أن الطريقة الوحيدة للمضي قدماً هي أن يعود زعماء الحزب إلى الأساسيات ويعترفوا ببساطة للشعب الأمريكي بأن “الجريمة والهجرة غير الشرعية أمران سيئان”.

وكان ترامب قد خاض حملته الانتخابية على أساس إطلاق حملة ترحيل جماعي، رغم أنه أكد أن أهدافه الأولى ستكون أولئك المدانين بجرائم - وهي المبادرة التي أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين من أصل إسباني يؤيدونها.

وفي نهاية المطاف، فاز الجمهوريون في المناطق ذات الأغلبية الإسبانية في جنوب تكساس وجنوب فلوريدا، وحققوا مكاسب هائلة في معاقل الديمقراطيين مثل نيويورك.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الهجرة جاءت في صدارة اهتمامات الناخبين بعد الإحباط بشأن الاقتصاد، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة - وهو ما ساعد على عودة ترامب.

قبل الانتخابات، عارض بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ سياسات بايدن الحدودية بشكل أكثر لطفاً، ما ساعد في إفشال ترشيح هاريس ضد ترامب.

وانتقد عضو ديمقراطي آخر في مجلس الشيوخ لم يكشف عن اسمه قرار بايدن بإنهاء بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك الذي شيدته إدارة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، وإنهاء سياسة “البقاء في المكسيك” لطالبي اللجوء، وفرض وقف لمدة 100 يوم على عمليات الترحيل.

وقال عضو ديمقراطي ثان في مجلس الشيوخ لصحيفة “ذا هيل”: “لماذا تفعل ذلك؟ من تحاول اللعب معه؟ ما الفائدة من ذلك؟”، معتبراً أن هذه القضية كانت “نقطة ضعف” بايدن.

تخلى اثنان من المنتقدين البارزين للحزب الداخلي - السيناتور كيرستن سينما من أريزونا وجو مانشين من غرب فرجينيا - عن انتمائهما للحزب الديمقراطي وأصبحا الآن مستقلين.

خسر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون شيرود براون من أوهايو، وبوب كيسي من بنسلفانيا، وجون تيستر من مونتانا إعادة انتخابهم في الخامس من نوفمبر بعد فوز ترامب في ولاياتهم.

ولكن شخصيات رئيسية في حملة بايدن لإعادة انتخابه، والتي ورثتها هاريس عندما انسحب في يوليو، ما زالت تتجاهل المخاوف بشأن الحدود.

في مناقشة ساخنة في يناير 2023، تم تحذير مديرة حملة بايدن المستقبلية، جولي تشافيز رودريغيز، من أن الناخبين السود واللاتينيين من الطبقة العاملة كانوا يغلون غضباً بسبب التدفق الجماعي لطالبي اللجوء من ذوي المهارات المنخفضة، الذين حصلوا على تصاريح عمل وإقامة مؤقتة وهواتف محمولة على نفقة دافعي الضرائب.