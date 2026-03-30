صامتة وقاتلة تحكم البحار.. قوة نووية جديدة للبحرية الأمريكية

استقبلت البحرية الأمريكية رسمياً غواصة هجومية نووية جديدة تنضم إلى أسطولها، حيث تم تدشين الغواصة السريعة من فئة فرجينيا، يو إس إس ماساتشوستس (SSN-798)، في حفل أقيم بميناء بوسطن في 28 مارس 2026.

تُعدّ هذه الغواصة السفينة الخامسة والعشرين ضمن برنامج غواصات فئة فرجينيا، الذي يُمثّل العمود الفقري لأسطول الغواصات المستقبلي التابع للبحرية الأمريكية، والمُصمّم للتخفّي وجمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ الضربات الدقيقة. وقد بُنيت هذه الغواصة من خلال شراكة بين شركة جنرال دايناميكس إلكتريك بوت وشركة نيوبورت نيوز لبناء السفن التابعة لشركة HII، وهي ثمرة سنوات من البناء والاختبارات والتجارب البحرية قبل دخولها الخدمة الفعلية.

خلال حفل التدشين، أكد المسؤولون على دور الغواصة في الحفاظ على الهيمنة البحرية الأمريكية تحت سطح المحيط.

وقال القائد جوشوا هايتاور، الضابط التنفيذي للغواصة، خلال الحفل: "اليوم، خضعت الغواصة يو إس إس ماساتشوستس للاختبارات وهي جاهزة للقتال".

تنتمي الغواصة يو إس إس ماساتشوستس إلى عائلة غواصات الهجوم التي تعمل بالطاقة النووية من فئة فيرجينيا، والتي تم تصميمها للقيام بمجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك الحرب المضادة للغواصات وجمع المعلومات الاستخباراتية والضربات الدقيقة بصواريخ كروز.

يبلغ طول الغواصة حوالي 115 متراً (377 قدماً)، وإزاحتها ما يقارب 7800 إلى 8000 طن، وتعمل بمفاعل نووي، مما يسمح لها بالعمل لفترات طويلة تحت الماء دون الحاجة إلى التزود بالوقود. ويمكنها الوصول إلى سرعات تحت الماء تبلغ حوالي 25 عقدة والغوص إلى أعماق تزيد عن 240 متراً (800 قدم)، وفقاً لمواصفات البحرية الأمريكية .

كغيرها من الغواصات في فئتها، تحمل غواصة ماساتشوستس صواريخ توماهوك كروز الهجومية البرية وطوربيدات، مما يُمكّنها من ضرب أهداف برية أو الاشتباك مع سفن العدو من مواقع مُخفية تحت سطح المحيط. كما تتميز هذه الغواصات بخصائص تخفّي متطورة، وأنظمة سونار حديثة، وقدرات مراقبة مُصممة لعمليات متعددة المهام في محيطات العالم.

ماساتشوستس هي الغواصة السابعة التي تم بناؤها وفقا لتكوين Block IV من برنامج فئة فيرجينيا . صُممت غواصات Block IV لتقليل متطلبات الصيانة طوال فترة خدمتها، مما مكنها من إكمال عدد أكبر من عمليات الانتشار مقارنة بالنماذج السابقة.

وصف القائد مايك سيدسما تجربة إدخال الغواصة الجديدة إلى ميناء بوسطن بأنها لحظة فارقة بالنسبة للطاقم. وقال قبل بدء الحفل: "إن رؤية سفينة جديدة تُبنى أمام أعيننا في حوض بناء السفن، والتدرب مع فريقنا، وإدخالها إلى ميناء بوسطن لأول مرة، لهو أمرٌ مذهل حقاً".

بدأ بناء الغواصة في ديسمبر 2020، وأكملت السفينة تجاربها البحرية في المحيط الأطلسي قبل تسليمها إلى البحرية في نوفمبر 2025. وشملت تلك التجارب اختبارات لأنظمة الدفع والملاحة ومعدات القتال والمناورة تحت الماء.

بحسب مسؤولين في البحرية الأمريكية، يعكس تصميم غواصات فئة فرجينيا تحولاً نحو غواصات متعددة المهام وذات قدرات متنوعة، قادرة على العمل في صراعات العصر الحديث المعقدة. وتدمج هذه الغواصات أنظمة مراقبة متطورة وقدرات حرب خاصة، مما يسمح لها بدعم عمليات الاستخبارات، ونشر القوات الخاصة، وشن ضربات بعيدة المدى عند الضرورة.

وقال سيدسما، معلقاً على تدشين الغواصة وسط التوترات العالمية المستمرة: "الوضع الجيوسياسي مثير للاهتمام للغاية". وأضاف: "من المهم أن نتذكر أن ما نقوم به هو إثبات قوة البحرية الأمريكية".ستعمل الغواصة بطاقم مؤلف من حوالي 147 بحاراً، وفقا لموقع "nterestingengineering".

وتحمل الغواصة الجديدة إرثاً بحرياً عريقاً مرتبطاً بولاية ماساتشوستس. ووفقاً لصحيفة بوسطن هيرالد ، فقد حملت عدة سفن حربية أمريكية اسم ماساتشوستس على مدى القرنين الماضيين، بما في ذلك بارجة حربية دخلت الخدمة عام 1942 وخدمت في المحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشارت حاكمة ولاية ماساتشوستس، مورا هيلي، إلى أن عملية التدشين تعكس الروابط التاريخية العميقة للولاية بالقوة البحرية الأمريكية .

وقالت خلال الحفل: "إن تدشين حاملة الطائرات يو إس إس ماساتشوستس لحظة فخر لماساتشوستس وبلادنا. تحمل هذه السفينة إرثاً عريقاً من الخدمة، وتعكس قوة وتفاني البحارة الذين سيخدمون على متنها".

بعد اكتمال تدشينها، انضمت الغواصة يو إس إس ماساتشوستس إلى أسطول البحرية المتنامي من غواصات الهجوم المتقدمة. وهي منصات صامتة مصممة للعمل في بعض أكثر المياه حساسية من الناحية الاستراتيجية على وجه الأرض.