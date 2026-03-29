ترامب: نقترب من تحرير الشرق الأوسط من التهديد الإيراني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أصبحت أقرب من أي وقت مضى لتحرير منطقة الشرق الأوسط من التهديد الإيراني والابتزاز النووي.

وقال: «إيران كانت المتنمر في الشرق الأوسط لسنوات، لكنها لم تعد كذلك، ولن تعود كذلك».

وأشاد بشجاعة دول الخليج وقادتها في التصدي للاعتداءات الإيرانية.

وفي الإطار نفسه أكد جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن بلاده حققت غالبية أهدافها العسكرية في إيران، وأنها تقترب من تحييد التهديدات لفترة طويلة الأمد، مشيراً إلى أن واشنطن لا تخطط للبقاء في هذا الصراع لفترة طويلة.

ومع دخول الحرب يومها الثلاثين، هددت واشنطن بتوجيه ضربات أقوى لإيران إذا لم تقبل الواقع الحالي، ولم ينتج عن الاتصالات التي تجري بين الطرفين عبر باكستان نتائج إيجابية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب متأهب للتعامل بضربات أقوى مع إيران لفتح مضيق هرمز قريباً.

وأكد الجيش الأمريكي، أمس، أن تهديدات البحرية الإيرانية لحركة الشحن العالمية التي استمرت عقوداً انتهت، عقب تدمير 92 % من السفن الكبيرة التابعة للبحرية الإيرانية.

إيران تحت النار وأمريكا تتعهد بضربات أقوى