الكرملين: رجال أعمال روس يعرضون المساهمة المالية في تغطية الحرب الأوكرانية

كشفت مصادر قريبة من دوائر الصناعة الروسية عن استعداد مانحين بارزين لتقديم دعم مالي للحرب التي يشنها الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وفي تصريح أدلى به اليوم الجمعة، أوضح دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية، أن المبادرة جاءت من أحد رجال الأعمال وليست نابعة من الكرملين، نافياً بذلك ما تردد عن أن بوتين طلب من قادة قطاع الأعمال تقديم تبرعات خلال اجتماع اتحاد رواد الأعمال ورجال الصناعة.

وأضاف بيسكوف أن غالبية رجال الأعمال الروس بنوا ثرواتهم في تسعينيات القرن الماضي بدعم من الدولة، "ويرى كثيرون منهم اليوم أن تقديم هذه الإسهامات واجب وطني".

وشدد الناطق باسم الكرملين على أن المبادرة "ليست من بنات أفكار الرئيس بوتين، رغم ترحيبه بها بطبيعة الحال"، مكتفياً بالإشارة إلى وجود راغبين في التبرع بدون الكشف عن هوياتهم.

ومن جهتها، ذكرت منصة "ذا بيل" الروسية المستقلة أن بوتين أعلن خلال اجتماع مغلق للاتحاد عزم روسيا مواصلة العمليات القتالية حتى تبسط سيطرتها الكاملة على كامل منطقة دونباس.

وأضافت المنصة أن بوتين وجه نداءً إلى رجال الأعمال للمشاركة مالياً في المجهود الحربي، في خطوة قيل إن مستشاره الدائم إيجور سيتشين كان وراء طرحها.