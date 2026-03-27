واشنطن بوست: أمريكا استخدمت 850 صاروخ توماهوك في حرب إيران

نقلت صحيفة "واشنطن ‌بوست"، ​اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي أطلق أكثر من 850 صاروخ توماهوك كروز خلال أربعة ⁠أسابيع من الحرب مع إيران، ما أثار قلق بعض مسؤولي البنتاغون ودفعتهم إلى إجراء مناقشات ‌داخلية حول كيفية توفير المزيد منها رغم أن البيانات الرسمية الأمريكية تنفي استنزاف مخزون توماهوك.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة ​باسم البيت ‌الأبيض ​في بيان لرويترز: "يمتلك الجيش ⁠الأمريكي ما يكفي من ذخيرة وعتاد وأسلحة لتحقيق أهداف ​عملية ⁠ملحمة ⁠الغضب التي وضعها الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، بل وأكثر من ذلك".

وأضافت ⁠ليفيت "ومع ذلك، فقد كان الرئيس ترامب دائما يركز بشدة على (تعزيز) قواتنا المسلحة، وسيواصل دعوة مقاولي الدفاع إلى ‌تسريع وتيرة تصنيع أسلحة أمريكية، وهي الأفضل في ​العالم".