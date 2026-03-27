آخر مهاجر يغادر جزيرة دييغو غارسيا البريطانية

من المقرر أن يغادر آخر شخص من نحو 350 مهاجراً كانوا يعيشون في دييغو غارسيا التي توجد بها قاعدة عسكرية بريطانية أمريكية مهمة في المحيط الهندي، الجزيرة بعد أكثر من أربع سنوات من الوصول إليها، بحسب قاض بريطاني.

وفر الرجل الذي يشار إليه فقط بـ"كيه بي"، من سريلانكا ووصل دييغو غارسيا في 2021 بعدما واجه القارب الذي كان على متنه في محاولة للوصول لكندا، صعوبات، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ومن حينها ظل في الجزيرة وهي الأكبر في جزر تشاغوس المعروفة أيضاً بإقليم المحيط الهندي البريطاني.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، سمحت المملكة المتحدة للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات ضد إيران من القاعدة، ما دفع مفوض إقليم المحيط الهندي البريطاني إلى إخراج الموظفين غير الأساسيين من الموقع وإعادتهم إلى المملكة المتحدة على متن طائرة مستأجرة.

وأوصى المفوض بأن ينضم كيه بي إلى الطائرة المستأجرة التي كان من المقرر أن تقلع صباح اليوم الجمعة، بسبب مخاوف على سلامته بعد إطلاق صاروخين على القاعدة في وقت سابق من الشهر الجاري.









