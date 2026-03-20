استطلاع: الأمريكيون يعتقدون أن ترامب سيرسل قوات إلى إيران

أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس وصدر اليوم الخميس ​أن نحو 65 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب سيأمر بالدخول في حرب برية واسعة النطاق في إيران، في حين لا يؤيد الخطوة سوى سبعة بالمئة فقط.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام أن شعبية ترامب لدى الجمهور ظلت دون تغيير إلى حد كبير عند 40 بالمئة، بارتفاع ⁠نقطة مئوية واحدة عن استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في الساعات التي أعقبت هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي. وشمل الاستطلاع 1545 أمريكياً بالغاً من جميع أنحاء ‌البلاد، وبلغ هامش الخطأ نحو ثلاث نقاط مئوية.

وذكرت رويترز أمس الأربعاء أن إدارة ترامب تدرس نشر آلاف الجنود الأمريكيين لتعزيز عملياتها في ‌الشرق الأوسط. وتستخدم عمليات النشر المحتملة القوات الجوية ‌والبحرية لتأمين مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وقد تنطوي ‌على نشر قوات أمريكية ‌على الساحل الإيراني.

وناقشت إدارة ترامب خيارات لإرسال قوات برية إلى جزيرة خرج الإيرانية، التي ​تعد مركزاً لما ‌يعادل 90 ​بالمئة من صادرات النفط الإيرانية.

وقال ترامب ⁠اليوم الخميس إنه "لن يرسل قوات إلى أي مكان"، عندما سأله أحد الصحفيين عن خططه، مضيفاً: "إذا كنت سأفعل ذلك، لما أخبرتكم بالتأكيد".

وقتل ​أكثر من ⁠ألفي شخص في ⁠أنحاء الشرق الأوسط منذ هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع، وردت إيران بشن ضربات. ومن بين ⁠القتلى 13 من أفراد القوات المسلحة الأمريكية.

وأدت الضربات الانتقامية على منشآت الطاقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، ما أثر سلباً في أسواق الأسهم وأثار مخاوف من عودة التضخم الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي منذ جائحة ‌كوفيد.

وعاد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي بعد أن وعد بالسيطرة على التضخم ​ومنع الجيش من التورط في صراع خارجي، وقام بحملة نشطة للحصول على جائزة نوبل للسلام. لكنه بدأ هذا العام بشن ضربات عسكرية على فنزويلا وألقى القبض على رئيسها في هجوم ​خاطف خلال الليل.





