ترامب: سأحظى بشرف الإستيلاء على كوبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أنه سيحظى "بشرف الإستيلاء على كوبا".

وأضاف خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في البيت الأبيض: "أعتقد أنني سأحظى بشرف الإستيلاء على كوبا. سيكون ذلك أمرًا جيدًا. إنه شرف كبير".

ولأسابيع، كرر ترامب القول إن كوبا تقف على حافة الانهيار.

وتابع: "سواء حررتها أو استوليت عليها، أعتقد أن بإمكاني أن أفعل أي شيء أريده بها".

وأضاف: "إنها دولة ضعيفة جدا في الوقت الحالي… إنها دولة فاشلة. ليس لديهم أموال، ولا نفط، ولا أي شيء".

وفي ظل إدارة ترامب، زادت واشنطن الضغوط الاقتصادية على كوبا بهدف قطع تدفق العملات الأجنبية والنفط إلى الجزيرة الكاريبية.

وتصاعدت الضغوط بعد أن نفذت السلطات الأمريكية عملية في يناير أُلقي خلالها القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في العاصمة كاراكاس ونُقل إلى الولايات المتحدة.

وأدى ذلك إلى حرمان هافانا من أحد أهم حلفائها، الذي ظل يدعم الجزيرة لسنوات طويلة، ولا سيما عبر إمدادات النفط، في ظل الحظر التجاري الأمريكي المستمر منذ عقود على كوبا.

وفي الوقت الراهن، تعيش كوبا واحدة من أشد أزماتها الاقتصادية منذ الثورة التي قادها فيدل كاسترو عام 1959.