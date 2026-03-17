أمريكا تضغط لتصنيف الحرس الثوري وحزب الله منظمتين إرهابيتين

أظهرت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت اليوم الاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج حث الحلفاء على تصنيف الحرس الثوري الإيراني وحزب الله منظمتين إرهابيتين، مشيرة إلى ارتفاع خطر التعرض للهجمات.

وأرسلت هذه التوجيهات، وهي ⁠بتاريخ 16 مارس وموقعة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جميع مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية في جميع أنحاء العالم. وتطلب من الدبلوماسيين الأمريكيين إيصال الرسالة إلى نظرائهم "على أعلى مستوى مناسب" وفي موعد أقصاه 20 ‌مارس، مضيفة أن جهود الحث على إدراج الجماعتين على القائمة السوداء يجب أن تتم بالتنسيق مع النظراء الإسرائيليين.

وجاء في إحدى نقاط النقاش الواردة في البرقية "مع ارتفاع خطر هجمات إيران وشركائها ووكلائها، يجب على جميع الحكومات التحرك بسرعة لتقليص قدرات إيران والجماعات الإرهابية المتحالفة معها ⁠على مهاجمة دولنا ومواطنينا".