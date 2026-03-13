ترامب:على السفن أن تعبر مضيق هرمز لا يوجد ما يدعو للخوف

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقلات النفط إلى "التحلي بالشجاعة" والمرور عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة دمرت القدرات البحرية الإيرانية بشكل كامل.

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" الامريكية: "أغرقنا جميع السفن الإيرانية ودمرنا معظم منصات إطلاق الصواريخ ولم يتبق سوى 20%".

وأضاف "يتعين على السفن أن تظهر الشجاعة وتتوجه لعبور مضيق هرمز ولا شيء يدعو للخوف".

وتجاوزت أسعار النفط حاجز 114 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ عام 2022 اليوم الإثنين، مع تصاعد حدة الحرب مع إيران، مما يهدد الإنتاج والشحن في الشرق الأوسط.

وقفز سعر برميل خام برنت، المعيار العالمي، إلى ما يزيد عن 114 دولاراً بعد استئناف التداول في بورصة شيكاغو التجارية. ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 23% عن سعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 93.69 دولار.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو النفط الخام الخفيف المنتج في الولايات المتحدة، حوالي 114 دولاراً للبرميل، أي بزيادة قدرها 25% عن سعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 90.90 دولار.

وفي سياق منفصل، قال ترامب إن قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون "مشتركاً" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال: "أعتقد أن الأمر مشترك إلى حد ما.. نتحدث، سأتخذ القرار في الوقت المناسب، لكن سيتم أخذ جميع العوامل في الاعتبار".