ترامب لأكسيوس: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً.. لم يتبق شيء لاستهدافه

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس في مقابلة هاتفية اليوم الأربعاء، أن الحرب مع إيران ستنتهي "قريباً" لأنه "لم يتبق عملياً أي شيء يمكن استهدافه".

وقال ترامب خلال المكالمة التي استمرت خمس دقائق: "هذا وذاك... متى أردت أن ينتهي الأمر، سينتهي".

ورغم تصريحات ترامب علناً بأن عمليته قد حققت أهدافها إلى حد كبير، يقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إنه لم يصدر أي توجيه داخلي بشأن موعد توقف القتال.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم إن الحرب ستستمر "دون أي حد زمني، طالما كان ذلك ضرورياً، حتى نحقق جميع الأهداف ونفوز بالحملة بشكل حاسم".

ويقول مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إنهم يستعدون لشن غارات جوية على إيران لمدة أسبوعين إضافيين على الأقل.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، في رسالة مصورة يوم الأربعاء، إن مهمة الجيش الأمريكي هي القضاء على قدرة إيران على بسط نفوذها ومضايقة الملاحة في المضيق.