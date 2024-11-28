تهديدات ومضايقات تستهدف مرشحين لإدارة ترامب

أكدت كارولين ليفيت المتحدثة باسم الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن عددا من المرشحين لشغل مناصب في الإدارة القادمة تعرضوا هذا الأسبوع لمضايقات شملت تهديدات بوجود قنابل واستدعاء قوات أمن لمنازلهم.

وذكرت المتحدثة في بيان أنهم تلقوا التهديدات ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء، وأن سلطات إنفاذ القانون تحركت بسرعة لضمان سلامة المستهدفين.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي إن المكتب على علم بالعديد من التهديدات بالقنابل واستدعاء الشرطة التي تعرض لها مرشحون ومعينون للإدارة الجديدة وإنه يعمل مع الشركاء في أجهزة إنفاذ القانون.

واستدعاء الشرطة يتم عن طريق تقديم بلاغات كاذبة بهدف استقدام قوات أمنية كبيرة ومسلحة لمنزل شخص ما. ويرى خبراء إنفاذ القانون أن هذا يعد شكلا من أشكال الترهيب أو المضايقة التي تستخدم بشكل متزايد لاستهداف الشخصيات البارزة.

وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي "نأخذ جميع التهديدات المحتملة على محمل الجد، وكما هو الحال دائما، نشجع الجمهور على الإبلاغ فورا عن أي غرض يعتبرونه مشبوها".