16 ناقلة ألغام إيرانية دمرتها أمريكا.. وترامب يحذر طهران بشأن مضيق هرمز

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش "دمر" 16 ناقلة ألغام إيرانية قرب مضيق هرمز اليوم الثلاثاء، في ‌حين حذر الرئيس دونالد ترامب من ضرورة إزالة أي ألغام زرعتها إيران في المضيق فورا.

وكان ترامب قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة "دمرت بالكامل" 10 سفن غير نشطة لزرع الألغام.

وفي رد واضح على تقارير إعلامية تفيد بأن إيران بدأت بزرع ألغام في الممر المائي الحيوي لشحنات النفط، قال ترامب على منصة تروث سوشال للتواصل ⁠الاجتماعي: "إذا كانت إيران زرعت أي ألغام في مضيق هرمز، ولم تردنا أي تقارير تفيد بذلك، فنحن نريد إزالتها فورا!".

وأضاف أنه في حال عدم استجابة طهران، فإنها ستواجه عواقب عسكرية، دون الخوض في التفاصيل.

وأفاد ترامب بأن الولايات المتحدة تستخدم ‌التقنية نفسها المستخدمة ضد مهربي المخدرات "للقضاء نهائيا على أي قارب أو سفينة تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز".

وشنت الولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية سلسلة غارات على سفن في ‌منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي، قائلة إنها كانت تحمل مخدرات، ‌ما أودى بحياة العشرات.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت في وقت سابق من ‌اليوم أنها تستهدف سفن زرع ‌الألغام الإيرانية ومنشآت تخزينها.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران إلى توقف فعلي للشحنات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس النفط ‌والغاز الطبيعي المسال العالمي.