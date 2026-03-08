ترامب يبلغ ستارمر أنه لم يعد بحاجة إلى حاملات الطائرات البريطانية

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بسبب ما يراه تأخرا في دعم لندن في حربه على إيران، وذلك في منشور غاضب يوم السبت.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "إن المملكة المتحدة، حليفتنا العظمى السابقة، وربما الأعظم على الإطلاق، بدأت أخيرا في التفكير بجدية في إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط".

وأضاف: "لا بأس يا رئيس الوزراء ستارمر، لم نعد بحاجة إليهما - لكننا سنتذكر ذلك. نحن لسنا بحاجة إلى أشخاص ينضمون للحروب بعد أن نكون قد حققنا النصر بالفعل!".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، نقلا عن وزارة الدفاع، أن المملكة المتحدة سرعت من جاهزية حاملة الطائرات "إتش إم إس برينس أوف ويلز"، رغم أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن النشر في منطقة الحرب.

وأكدت الوزارة يوم السبت أن القوات الأمريكية بدأت في استخدام القواعد البريطانية "لعمليات دفاعية محددة لمنع إيران من إطلاق صواريخ على المنطقة"، وذلك بعدما تبين أن القوات الأمريكية نشرت قاذفات قنابل إضافية بعيدة المدى في بريطانيا.

وكان ترامب قد انتقد ستارمر بالفعل لكونه بطيئا في البداية في منح واشنطن الإذن باستخدام القواعد البريطانية.

وقال ستارمر إنه غير رأيه لأن الوضع قد تغير، بعدما أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ على دول لم تهاجمها.