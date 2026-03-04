ترامب: ألمانيا تساعد في الهجمات على إيران

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وشكر ‌الزعيم الألماني على دعمه للحرب الأمريكية الإسرائيلية المتصاعدة ضد إيران في محادثات تناولت أيضا التجارة وحرب روسيا في أوكرانيا.

وقال ترامب، متحدثا من المكتب البيضاوي برفقة ميرتس، للصحفيين إن ألمانيا "تُساعد" بالسماح للقوات الأمريكية بالوصول إلى قواعد مُحددة، مُشيرا إلى تناقض صارخ مع تصرفات دولتين أوروبيتين أخريين، وهما بريطانيا وإسبانيا.

وقال ميرتس إن ألمانيا والولايات المتحدة تتشاركان الرغبة في التخلص من النظام الإيراني الحالي، وإن برلين تريد أن ترى نهاية سريعة للحرب.

وصرح في بداية المحادثات بأنهما "متفقان على ضرورة التخلص من هذا النظام الفظيع في إيران، ‌وسنتحدث عن الفترة ما بعد الحرب" وقال إنه سيثير أيضا موضوع حرب روسيا في أوكرانيا ‌وضرورة إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أعقاب تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ‌لا تطلب من ألمانيا نشر قوات، موضحا أنهم "يسمحون لنا ‌بالهبوط في مناطق معينة، ونحن نقدر ذلك، وهم فقط يجعلون الأمر مريحا. نحن لا نطلب منهم إرسال قوات برية".