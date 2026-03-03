روبيو: آمل أن يتمكن الشعب الإيراني من الإطاحة بالحكومة

‌قال ​وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين اليوم الاثنين إن واشنطن ⁠تأمل أن يتمكن الشعب الإيراني من إسقاط الحكومة ‌في طهران، لكن هدف ‌المهمة الأمريكية هو تدمير قدرات ‌إيران في ‌مجال الصواريخ ‌الباليستية وضمان ألا ​تتمكن من امتلاك ‌سلاح ​نووي.

وأضاف أن ⁠الولايات المتحدة ليست ​مستعدة ⁠لإرسال قوات ⁠برية إلى إيران في هذه ⁠اللحظة، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه هذه الخيارات.

وأكد أن الإدارة ‌الأمريكية تعتقد أن الهدف ​الذي حددته يمكن تحقيقه دون قوات برية.

في السياق، أكد وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة في ظل قفزة ⁠في أسعار النفط ناجمة عن الصراع مع إيران.

وخلال حديثه إلى الصحفيين ‌في مبنى الكابيتول، قال روبيو إن وزير الخزانة ‌سكوت بيسنت ووزير الطاقة ‌كريس رايت سيعلنان خطط ‌تهدئة الأسعار غدا ‌الثلاثاء.

وأضاف روبيو: "بدءاً من الغد، ستشاهدوننا ​ونحن نطرح ‌تلك ​المراحل تباعاً في محاولة ⁠لتهدئة (ارتفاع الأسعار)... لقد توقعنا أن تتحول هذه المسألة ​إلى ⁠مشكلة".

وقفزت ⁠أسعار النفط والغاز اليوم الاثنين، عقب هجمات ⁠إسرائيلية وأمريكية على إيران، وما أعقبها من ردّ إيراني أدى إلى إغلاق منشآت للنفط والغاز في ‌أنحاء المنطقة واضطراب حركة الشحن في ​مضيق هرمز.

ولم ترد وزارتا الطاقة والخزانة حتى الآن على طلب للتعليق.






