ترامب: لن نسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في خطاب حالة الاتحاد، إنه لن يسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترامب أمام مجلسي الكونجرس الأمريكي في واشنطن: "تفضيلي هو حل هذه المشكلة عبر الدبلوماسية".

وأشار ترامب إلى أنه لم يتلق بعد أي التزام من الحكومة الإيرانية بالتخلي عن الأسلحة النووية.

وتجري الولايات المتحدة وإيران حالياً مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، لكن لم يتم إحراز أي تقدم ملموس حتى الآن.

وكان ترامب قد هدد طهران بشن هجوم في حال فشل المفاوضات، وعززت واشنطن مؤخرا وجودها العسكري في المنطقة بشكل كبير.

وفي يونيو الماضي، شنت إسرائيل حربا ضد إيران استمرت 12 يوما، حيث قصفت منشآت نووية رئيسية بالتعاون مع الولايات المتحدة، وردت إيران بهجمات صاروخية واسعة على المدن الإسرائيلية، بما في ذلك تل أبيب.