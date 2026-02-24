محادثات بين أمريكا وروسيا والصين لبحث الحد من الأسلحة النووية

قال ​مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية إن ‌الولايات ​المتحدة عقدت محادثات مع روسيا في جنيف، اليوم الاثنين، وستجري مناقشات مع الصين غداً الثلاثاء، بهدف إبرام معاهدة محتملة متعددة الأطراف ⁠للحد من الأسلحة النووية.

ودعت الولايات المتحدة إلى إبرام معاهدة جديدة وأوسع نطاقاً للحد من التسلح تضم ‌الصين وروسيا، بعد انتهاء الاتفاقية التي تحد من نشر الصواريخ والرؤوس الحربية ‌الأمريكية والروسية، والمعروفة باسم "نيو ستارت".

وقال ‌سفير الصين لشؤون نزع ‌السلاح شن جيان، ‌هذا الشهر إن بكين لن تشارك في مفاوضات ​جديدة للحد ‌من الأسلحة ​النووية مع موسكو وواشنطن ⁠في هذه المرحلة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت محادثات الثلاثاء ستشمل ​مفاوضات ⁠رسمية.

ولم ⁠ترد البعثتان الدائمتان للصين وروسيا في جنيف حتى الآن على طلبات ⁠رويترز للتعليق.

وقالت الولايات المتحدة هذا الشهر إن الصين أجرت تجربة نووية سرية في يونيو 2020، وهو ما نفاه شن نفياً قاطعاً.

وقال ‌المسؤول الأمريكي الكبير إن الولايات المتحدة أجرت ​بالفعل محادثات ثنائية جيدة مع بريطانيا وفرنسا، وهما أيضاً عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي.



