عودة منصة إكس للعمل بأمريكا وبريطانيا بعد توقف قصير

أفاد موقع داون ‌ديتيكتور ​بأن منصة إكس للتواصل الاجتماعي عادت للعمل بعد انقطاع لفترة وجيزة اليوم الاثنين أثر على عشرات الآلاف من المستخدمين في الولايات المتحدة ⁠وبريطانيا.

ووفقا للموقع المتخصص في تتبع حالات تعطل مواقع الإنترنت عبر جمع الشكاوى من عدد من ‌المصادر، ورد عن مشكلات في منصة إكس قبل أن يتراجع العدد ‌إلى 730 بلاغا تقريبا بحلول ‌الساعة 10:47 صباحا 1547 بتوقيت ‌جرينتش).

وكشف الموقع ‌أن البلاغات بلغت ذروتها في بريطانيا حين ​تجاوزت 11 ألف ‌بلاغ الساعة ​8:35 صباحا ⁠بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وربما يختلف العدد الفعلي للمتأثرين بالتعطل عما ​يظهر ⁠على ⁠موقع داون ديتيكتور لأن البلاغات مقدمة من مستخدمين.

ولم ترد منصة إكس ⁠بعد على طلب للتعليق على سبب التعطل.

وأعلن ماسك مؤخرا عن أن سبيس إكس استحوذت على شركته إكس إيه.آي الناشئة في ‌مجال الذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الإعلان بعدما ​دمج العام الماضي منصة إكس في إكس إيه.آي عبر مبادلة أسهم.