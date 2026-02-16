سفير ترامب الجديد يصل إلى جنوب أفريقيا وسط توتر علاقات البلدين

وصل الناشط المحافظ والكاتب ​ليو برنت بوزيل الثالث مرشح الرئيس ‌الأمريكي ​دونالد ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى جنوب أفريقيا إلى الدولة الأفريقية، حيث سيسعى إلى تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

وقال مسؤول في السفارة لـ"رويترز"، اليوم الاثنين إن بوزيل ⁠وصل إلى جنوب أفريقيا، ومن المتوقع أن يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس سيريل رامابوسا قبل أن يتولى منصبه رسمياً.

وتدهورت العلاقات بين واشنطن ‌وبريتوريا العام الماضي بعد أن اتهم ترامب جنوب أفريقيا باضطهاد أقلية البيض لديها وانتقد علاقاتها مع ‌روسيا والصين وفرض رسوماً جمركية عالية ‌على صادراتها وقطع عنها جميع المساعدات.

ولا يوجد لجنوب ‌أفريقيا سفير في ‌واشنطن منذ أن طردت إدارة ترامب إبراهيم رسول آخر سفير لها ​هناك.

وقال بوزيل ‌خلال جلسة ​عقدها مجلس الشيوخ في ⁠أكتوبر لتأكيد تعيينه إنه سيمارس مهام السفير "باحترام لشعب جنوب أفريقيا"، وإنه يرى "فرصة ​حقيقية ⁠لشراكة دائمة" ⁠رغم مناطق الخلاف.

وذكر أن أولوياته ستتضمن الضغط على جنوب أفريقيا للتنازل عن دعوى الإبادة الجماعية ⁠التي رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية والمضي قدماً في تنفيذ برنامج ترامب للاجئين بالنسبة للبيض من جنوب أفريقيا وتعزيز المصالح التجارية.

وربما تؤدي النقطة الأولى في الأولويات إلى ‌تفاقم التوتر مع حكومة جنوب أفريقيا التي تعتبر دعم حقوق ​الفلسطينيين عنصراً أساسياً في سياستها الخارجية.

وترفض بريتوريا بشدة الاتهامات باضطهاد أقلية البيض، لكنها قالت إنها لن تتدخل في برنامج اللاجئين الأمريكي.