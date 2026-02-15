في غرفة الحرب.. كيف استخدم البنتاغون الذكاء الاصطناعي للقبض على مادورو؟

ذكرت ⁠صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن نموذج الذكاء الاصطناعي كلود من أنثروبك استخدم في عملية الجيش الأمريكي للقبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، إذ تم نشر كلود عبر شراكة أنثروبك مع شركة ‌البيانات بلانتير تكنولوجيز، وهي شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

وتحظر شروط استخدام أنثروبيك استخدام كلود لأغراض عنيفة، أو لتطوير أسلحة، أو لإجراء عمليات مراقبة، ولا يزال من غير الواضح كيف تم نشر هذه الأداة، التي تتراوح قدراتها بين معالجة ملفات PDF وقيادة طائرات بدون طيار ذاتية التشغيل وفق تايم اوف انديا.

لعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تحليل البيانات وتنسيق العمليات العسكرية خلال عملية القبض على مادورو.

وشملت قدراته معالجة المعلومات الاستخباراتية وتحسين استراتيجيات الاستهداف، مما أتاح توجيه ضربات دقيقة وتقليل المخاطر التي يتعرض لها الأفراد الأمريكيون. ويعكس استخدام الذكاء الاصطناعي توجهاً متزايداً في العمليات العسكرية، حيث تُعزز التكنولوجيا عملية صنع القرار والكفاءة العملياتية.

وتتزايد وتيرة استخدام الذكاء الاصطناعي في ترسانات الولايات المتحدة وغيرها من الجيوش.

وقد استخدمت أمريكا الذكاء الاصطناعي في توجيه ضرباتها في العراق وسوريا خلال السنوات الأخيرة.

كما استخدمت إسرائيل طائرات مسيرة ذاتية التشغيل في غزة، ووظفت الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتعزيز قدراتها في تحديد الأهداف هناك.

كيف تم القبض على نيكولاس مادورو؟

نفّذت فرق من قوات دلتا الأمريكية غارات جوية مفاجئة ليلًا على كاراكاس، شملت مجمع فويرتي تيونا العسكري الضخم في فنزويلا، في الثالث من يناير، وألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، وزوجته سيليا فلوريس.

وأسفرت الغارة الأمريكية، التي تضمنت قصفاً جوياً في أنحاء العاصمة، عن مقتل 83 شخصاً، وفقاً لوزارة الدفاع الفنزويلية، وشكّلت أجرأ تدخل أمريكي في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989.

كما زعمت شهادات شهود عيان أن القوات الأمريكية استخدمت سلاحاً متطوراً غامضاً.

ووفقاً لشهادة شاهد عيان نشرها المتحدث باسم البيت الأبيض على موقع إكس، فقد تسبب هذا السلاح الغامض في إصابة الجنود الفنزويليين بجروح بالغة، حيث نزفوا من أنوفهم وتقيأوا دماً.

بعد المداهمات، تم نقل الرئيس الفنزويلي وزوجته جواً خارج البلاد إلى نيويورك حيث يواجهان المحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات.