معلومات جديدة.. أمريكا استخدمت الذكاء الاصطناعي في اعتقال مادورو

نقلت صحيفة وول ​ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الجيش ‌الأمريكي استخدم ​نموذج الذكاء الاصطناعي كلود من شركة أنثروبك في عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضاف التقرير أن استخدام كلود جاء من خلال شراكة أنثروبك مع شركة البيانات بالانتير ⁠تكنولوجيز، التي تستخدم وزارة الدفاع وسلطات إنفاذ القانون الاتحادية منصاتها على نطاق واسع. ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من صحة هذا ‌التقرير. ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض وشركتا أنثروبك وبالانتير على طلبات رويترز للتعليق.

وذكرت رويترز في ‌تقرير حصري يوم الأربعاء أن البنتاجون يضغط ‌على كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، ومنها أوبن ‌إيه.آي وأنثروبك، ‌لتوفير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على شبكات سرية دون ​عدد كبير ‌من القيود المتعارف ​عليها التي تفرضها الشركات ⁠على المستخدمين.

وتطور شركات ذكاء اصطناعي عديدة أدوات مخصصة للجيش الأمريكي، ومعظمها متاح فقط على شبكات ​غير ⁠سرية ⁠تستخدم عادة للإدارة العسكرية. وأنثروبك هي الوحيدة المتاحة في بيئة سرية من خلال أطراف ثالثة، لكن ⁠الحكومة لا تزال ملزمة بسياسات الاستخدام التي تضعها الشركة.

وتحظر سياسات الاستخدام لدى أنثوربك، التي جمعت 30 مليار دولار في جولتها التمويلية الأحدث وتبلغ قيمتها السوقية الآن 380 مليار دولار، ‌استخدام كلود لدعم العنف أو تصميم الأسلحة أو المراقبة.

وألقت ​الولايات المتحدة القبض على مادورو في فنزويلا ونقلته إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات في بداية يناير كانون الثاني.