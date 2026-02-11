نتنياهو يصل إلى واشنطن للاجتماع مع ترامب

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له إلى واشنطن، وذلك قبيل لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت

وسيستغل نتنياهو الزيارة التي تم الترتيب لها على عجل إلى واشنطن لحث الرئيس الأمريكي على الضغط من أجل تراجع شامل للأنشطة العسكرية الإيرانية في الشرق الأوسط وبرنامجها للصواريخ الباليستية بدلا من الاكتفاء باتفاق نووي محدود، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل توتر بشأن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع المفاوضات الأمريكية- الإيرانية حول الملف النووي.

ومن المتوقع أن تتركز محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القضايا الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية.





