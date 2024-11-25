دونالد جونيور .. القوة الخفية وراء تشكيل حكومة ترامب المثيرة للجدل

برز دونالد ترامب جونيور باعتباره العضو الأكثر نفوذاً في عائلة ترامب في عملية انتقال السلطة، في الوقت الذي يعمل فيه الرئيس المنتخب على تشكيل الحكومة الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، حيث يرفع الموالين عديمي الخبرة على حساب المرشحين الأكثر تأهيلاً لشغل المناصب العليا في إدارته، وفقاً للعديد من المصادر المطلعة على دوره.

واعتمد ترامب، الذي يثمن بشدة الولاء، لفترة طويلة على أفراد عائلته للحصول على المشورة السياسية، ولكن من المعروف أنه لا يستمع لصوت واحد.

وهذه المرة، كان دونالد ترامب جونيور هو من ساهم في صعود أسهم المرشحين للمناصب العليا في الإدارة الجديدة أو إبعادهم، بداية من دعم السيناتور جيه دي فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس مع والده إلى منع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو من الانضمام إلى مجلس الوزراء، وفقا للمصادر، التي تشمل مانحين وأصدقاء شخصيين وحلفاء سياسيين، وفقا لموقع japantimes.

وقالت مصادر مطلعة على خطط الابن الأكبر للرئيس الأمريكي المنتخب إنه سينضم إلى شركة رأس المال الاستثماري 1789 كابيتال التي تركز على الاستثمار في الشركات المحافظة.

1789 كابيتال هي شركة رأسمال استثماري تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار، ومقرها بالم بيتش بولاية فلوريدا، ويملكها رجل الأعمال كريس بوسكيرك، والممول والمانح لترامب أوميد مالك، ووريثة صندوق التحوط ريبيكا ميرسر، حسبما ذكرت رويترز في وقت سابق.

وأضافت المصادر أنه سيقدم المشورة لوالده في البيت الأبيض، على الرغم من أنهم حذروا من مشاركة دونالد جونيور في المداولات اليومية.

وبالإضافة إلى ضمان ولاء المرشحين لوالده، يسعى جونيور عادة إلى استقطاب المتنافسين الذين يتبنون رؤية عالمية مناهضة للمؤسسة، بما في ذلك السياسات الاقتصادية الحمائية، والحد من التدخلات العسكرية والمساعدات الخارجية، وفقا لعدد من المصادر.

وقد يواجه اثنان من المرشحين الذين دافع عنهما دونالد جونيور عملية تأكيد صعبة في مجلس الشيوخ: روبرت ف. كينيدي جونيور، رشحه ترامب الأب كأعلى مسؤول صحي في الولايات المتحدة، وتولسي غابارد، التي رشحها رئيسة للمخابرات.

كينيدي ناشط بيئي نشر معلومات مضللة حول اللقاحات. أما غابارد، عضو الكونغرس الديمقراطي السابقة، فقد ألمحت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لديه أسباب وجيهة لشن الحرب في أوكرانيا.

وكان دون جونيور أيضًا فعالًا في الضغط على والده لاختيار صديقه المقرب فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس.

كان فانس يحظى بشعبية بين قاعدة ترامب الأب، لكن خطابه المناهض للشركات ومعارضته للمساعدات إلى أوكرانيا وتعليقاته السابقة التي انتقدت بعض النساء الديمقراطيات جعلت بعض المانحين والمؤيدين يترددون.

وأضاف أحد المصادر أن الرئيس المنتخب كان في نهاية المطاف سعيدًا بفانس، مما منح دون جونيور دفعة سياسية إضافية كمستشار لوالده خلال الفترة الانتقالية.

كان جونيور حريصًا على أن يصبح ريتشارد غرينيل، صديقه الشخصي والسفير السابق في ألمانيا، وزيرًا للخارجية، وفقًا لمصدر منفصل مطلع على الأمر. وانتهى الأمر بوالده إلى اختيار السيناتور ماركو روبيو، الذي يعتبر مؤيدو ترامب الأساسيون آراؤه تقليدية ودولية للغاية.

وقالت مصادر مطلعة على خطط انتقال السلطة، إن ترامب يدرس اختيار غرينيل، الذي شغل منصب مدير المخابرات الوطنية خلال ولايته السابقة، مبعوثاً خاصاً للصراع بين روسيا وأوكرانيا، فيما أعلن ترامب عن سلسلة تعيينات جديدة في إدارته القادمة، بينما اختارت السيدة الأولى المقبلة عقيلته ميلانيا، هايلي هاريسون، لشغل منصب رئيسة موظفيها.

وأكد مصدران مقربان من دون جونيور أنه لا يشارك في جميع القرارات المتعلقة بالموظفين ولا يعمل في عملية الانتقال أو في مار إيه لاغو بدوام كامل. وقال أحد المصادر المقربة منه إنه من غير المتوقع أيضًا أن يلعب دورًا كبيرًا في اختيار المرشحين لشغل وظائف أقل مستوى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال دون جونيور لقناة فوكس نيوز: "الحقيقة هذه المرة هي أننا نعرف بالفعل ما نفعله. والأمر يتعلق بإحاطة والدي بأشخاص يتمتعون بالكفاءة والولاء".

كانت ابنة الرئيس المنتخب إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر بارزين في حملته الرئاسية لعام 2016، والانتقال اللاحق، وخلال فترة ولايته الأولى.

وهذه المرة، كانوا أقل نشاطا بكثير، رغم أن كوشنر، المستشار الكبير السابق لترامب والذي ركز على الشرق الأوسط، قال لرويترز إنه يطلع مستثمر العقارات ستيف ويتكوف على وظيفته الجديدة كمبعوث خاص إلى المنطقة.

وقال كوشنر من خلال المتحدث باسمه: "لقد عملت مع ويتكوف لإبلاغه بجهود ترامب السابقة".

ولا يخطط كوشنر وإيفانكا وشقيقها إريك ترامب، الذي يدير أعمال منظمة ترامب، للانضمام إلى الإدارة الجديدة، بحسب ممثليهم ومصادر.

وقال مصدر قريب من عملية الانتقال إن الرئيس المنتخب لا يبدو بحاجة إلى نصيحة عائلته بقدر ما كان في الماضي بسبب مساعدين مثل سوزي ويلز، التي ساعدته في إدارة أكثر حملاته الانتخابية انضباطا حتى الآن. وقد عين وايلز رئيسا لهيئة موظفيه، وهو منصب قوي في واشنطن.

وأضاف المصدر عن فريق ترامب الحالي: "الأمور أصبحت مستقرة بالفعل. ربما لا يحتاج إلى الأسرة هذه المرة كما كان في السابق".