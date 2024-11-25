قبل تنصيبه في يناير .. سناتور جمهوري يعارض ترامب في قضايا جوهرية

عبر السناتور الأمريكي راند بول المنتمي للحزب الجمهوري عن معارضته لفكرة الاستعانة بالجيش في تنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بعد أن أشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأسبوع الماضي إلى أنه يخطط لذلك.

وقال بول في برنامج (واجه الأمة) على شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الأمريكية "لا يجوز استخدام الجيش في ذلك لأن هذا غير قانوني... إذا أرسلوا الجيش إلى نيويورك ورأينا عشرة آلاف جندي يسيرون حاملين أسلحة شبه آلية، أعتقد أن هذه صورة مروعة، وسوف أعارض ذلك".

ويحظر قانون أمريكي يعود للقرن التاسع عشر استخدام القوات الاتحادية في إنفاذ القانون داخل البلاد إلا بموافقة من الكونجرس.

ولم يرد الفريق الرئاسي الانتقالي لترامب بعد على طلب للتعليق. وتعهد ترامب، الذي بنى ملفه السياسي على أساس معارضة الهجرة غير الشرعية، بإطلاق أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة بمجرد بدء ولايته في 20 يناير



وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في 18 نوفمبر أكد ترامب على ما يبدو أنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية ويستخدم الجيش في خطته لترحيل عدد قياسي من المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.

ودافع جمهوريون آخرون عن فكرة إشراك الجيش في جهود الترحيل.

وقال السناتور جون باراسو، الذي سيصبح ثاني أكبر عضو في مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري عندما يسيطر الحزب على المجلس في يناير، لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إنه إذا أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية "فإنه يستطيع الاستعانة بالجيش بشكل مناسب".