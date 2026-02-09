ترامب يحاول تقييد الخيارات القانونية لعودة الموظفين المفصولين للعمل

⁠أظهرت خطة حكومية صدرت اليوم، الاثنين، أن إدارة الرئيس ‌دونالد ترامب تحاول عرقلة مسار الموظفين الاتحاديين المفصولين لاستعادة وظائفهم، وذلك عن طريق تقييد حقهم في الاستئناف على قرار الفصل أمام لجنة مستقلة.

وأشارت الخطة إلى أن ⁠مكتب إدارة شؤون الموظفين، وهو إدارة الموارد البشرية التابعة للحكومة الاتحادية، اقترحت إنهاء حق الموظفين الاتحاديين المفصولين في الاستئناف على فصلهم أمام ⁠مجلس حماية نظم الجدارة المستقل. وبدلاً من ذلك، سيتعين عليهم الاستئناف أمام مكتب إدارة شؤون الموظفين التابع إدارياً لترامب.

ويتولى مجلس حماية نظم الجدارة ​الوساطة في النزاعات بين الموظفين الاتحاديين وجهة العمل. ​وشهد المجلس ارتفاعاً ​ملحوظاً في عدد القضايا الجديدة بعد تولي ترامب منصبه لولاية ثانية. ‌وأظهرت سجلات حكومية ‌أن عدد ⁠قضايا المجلس قفز 266 بالمئة من أول أكتوبر تشرين الأول 2024 إلى 30 سبتمبر 2025، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام ​السابق.

وفي حال ​تنفيذ الخطة، سيعزز ذلك جهود ترامب السابقة لتقليص حجم الحكومة الاتحادية.

وقال مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين ‍سكوت كوبر في أواخر العام الماضي إن إدارة ترامب أنهت وظائف 317 ألف موظف اتحادي في 2025.

وأضاف كوبر لرويترز أن جزءا صغيرا فقط ممن غادروا تعرضوا للفصل، بينما اختار الغالبية ‍قبول عرض لترك الوظيفة أو المغادرة من تلقاء أنفسهم. ولم تتمكن رويترز من التحقق من دقة تعليقات كوبرعلى نحو مستقل.

ولم يرد مكتب إدارة شؤون الموظفين بعد على طلب من رويترز لللتعليق على الاقتراح.