لا ينام.. ماذا يفعل ترامب خلال رحلاته الطويلة في الطائرة الرئاسية؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا ينام أثناء رحلاته على متن الطائرة الرئاسية، مفضّلاً البقاء مستيقظًا ومتابعة ما يجري حوله، وذلك في تصريح ساخر أدلى به خلال مشاركته في الإفطار الوطني للصلاة في واشنطن.

وخلال كلمته، مازح ترامب الحضور قائلاً: «أنا لا أنام في الطائرات. لا أحب النوم فيها. أحب النظر من النافذة ومراقبة الصواريخ والأعداء»، ما أثار ضحك المشاركين في الحدث الذي يجمع سنوياً مشرعين من الحزبين وقادة أعمال وشخصيات دولية للتأمل والصلاة من أجل الأمة.

وتُعد هذه المشاركة السادسة لترامب في إفطار الصلاة الوطني منذ توليه منصبه لأول مرة عام 2017. وأعاد الرئيس التذكير بعادته القديمة في تجنب النوم خلال الرحلات الجوية، مستشهداً بلقائه الأول مع دانيال «رايزن» كاين، الذي يشغل حالياً منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال مناقشات تتعلق بخطط هزيمة "داعش" في ولايته الأولى، وفقاً لـ"فوكس نيوز".

وأوضح ترامب أن كاين عرض عليه مكاناً مخصصاً للراحة خلال رحلة استغرقت نحو 20 ساعة، إلا أنه رفض الفكرة مفضلاً استغلال الوقت في مناقشة الاستراتيجيات العسكرية، وأضاف مازحاً بشأن اسم كاين: «قلت له: ما هذا الاسم الغريب؟».

وفي سياق متصل، أشاد ترامب بما وصفه بقوة الجيش الأمريكي خلال ولايته الثانية، مشيراً إلى تطورات في السياسة الخارجية، من بينها التعامل مع فنزويلا وإيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة باتت تحظى باحترام أكبر على الساحة الدولية.

كما تطرق إلى الأوضاع الداخلية، منتقداً ما اعتبره تراجعاً سابقاً في الإقبال على الالتحاق بالجيش، ومشيراً إلى أن دولاً أخرى كانت «تسخر من الولايات المتحدة وتستغلها اقتصادياً» قبل أن تتغير المعادلة، على حد تعبيره، مع فرض رسوم جمركية قال إنها وفرت مئات المليارات من الدولارات.

وفي ختام كلمته، استحضر ترامب مبادئ الآباء المؤسسين عام 1776، مؤكداً أن الحقوق الأساسية «مُنحت من الله وليس من الحكومة»، مشدداً على أهمية الإيمان في الحياة العامة، في تصريح لاقى تفاعلًا من الحضور.