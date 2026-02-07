أميركا تعتزم عقد اجتماع "مجلس السلام" بشأن غزة في واشنطن 19 فبراير

ذكر ⁠موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في "مجلس ‌السلام" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البيت الأبيض يعتزم عقد أول اجتماع لقادة المجلس بشأن غزة في 19 فبراير .

وقال أكسيوس إن خطط الاجتماع، الذي سيكون أيضا مؤتمرا لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة، لا تزال في مراحلها الأولى ويمكن أن تتغير.

وأضاف التقرير أن من المقرر عقد الاجتماع في معهد السلام الأمريكي ⁠في واشنطن، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المقرر أن يلتقي ترامب في البيت الأبيض في 18 فبراير، أي قبل يوم واحد من الاجتماع.

وفي أواخر يناير ، أطلق ترامب المجلس الذي سيرأسه والذي يقول إنه سيهدف إلى حل النزاعات العالمية، مما أدى إلى قلق عدد من الخبراء من أن يقوض هذا المجلس دور الأمم المتحدة.