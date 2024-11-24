مستقبل تيك توك في عهد ترامب.. رئيس الشركة يتواصل مع إيلون ماسك

أفاد تقرير بأن الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشيو، كان يطلب نصيحة إيلون ماسك بشأن اقتراب فترة الولاية الثانية للرئيس المنتخب ترامب حتى يتسنى له معرفة كيف سيكون مستقبل المنصة في عهده.

ودعم ماسك ترامب في حملته الانتخابية وكان قريبًا منه بشكل لافت، حتى إنه انضم إليه في مكالمات مع زعماء مثل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن تشيو تواصل مع ماسك، مالك شركة إكس، أكثر من مرة، وسأله عن الإدارة الجديدة وسياسات ترامب التكنولوجية المحتملة.

وتقاضي شركة تيك توك إدارة بايدن بسبب قانون جديد وقعه الرئيس بايدن من شأنه حظر منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة إذا لم تسحب شركة بايت دانس المملوكة للصين استثماراتها بحلول يناير2025.

ويتناول القانون المخاوف الأمنية بشأن قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى معلومات المستخدمين في الولايات المتحدة والتأثير على التطبيق الشهير.

وتواصل شو تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، مع إيلون ماسك لمعرفة كيف سيتعامل ترامب مع المنصة الاجتماعية في ولايته الثانية.

وبحسب الصحيفة، فقد تواصل المسؤولون التنفيذيون في شركة بايت دانس أيضًا مع فريق نائبة الرئيس كامالا هاريس قبل الانتخابات.

وخلال فترة رئاسته، وقع ترامب على أمر تنفيذي لحظر تيك توك في الولايات المتحدة، لكنه غير موقفه أثناء الحملة، حيث قال لشبكة CNBC في وقت سابق من هذا العام إن الكونغرس يجب أن "يتخذ هذا القرار، لأنه قرار صعب".

ومع ذلك، فقد أعرب عن مخاوفه بشأن الأمن القومي.

وقال ترامب في وقت سابق: "سأنقذ تيك توك".

وانضم ترامب أيضًا إلى تيك توك في يونيو، قائلاً في مقطع فيديو على موقع Truth Social: "أولئك الذين يريدون إنقاذ تيك توك في أمريكا، صوتوا لترامب"، وأضاف "نحن لا نفعل أي شيء مع تيك توك".

وقال ترامب أيضًا على TikTok: "سأنقذ TikTok".

أما كيليان كونواي، التي أدارت الحملة الرئاسية الأولى لترامب، وخدمت في البيت الأبيض ولا تزال قريبة منه وتدافع عن TikTok، فترى "أن ترامب يقدر اتساع ومدى TikTok، والذي استخدمه ببراعة جنبًا إلى جنب مع البث الصوتي والوسائط الجديدة للفوز"، "هناك العديد من الطرق لمحاسبة الصين خارج تنفير 180 مليون مستخدم أمريكي كل شهر، "لقد أدرك ترامب في وقت مبكر أن الديمقراطيين هم حزب الحظر - السيارات التي تعمل بالغاز، والقش البلاستيكي، وتيك توك - والسماح لهم بامتلاك هذه المساحة القاسية والمعادية للاختيار الشخصي".

ولم يعلن الرئيس المنتخب بعد عن قرار بشأن ما إذا كان سيستمر، أو كيف، لكن بعض المستشارين يتوقعون منه التدخل نيابة عن تيك توك إذا لزم الأمر حيث وعد ترامب خلال الحملة بحماية التطبيق.

والموعد النهائي في القانون لمالك تيك توك ومقره الصين بايت دانس للتخلي عن استثماراته هو 19 يناير - اليوم السابق لتنصيب ترامب، لكن الشركة طعنت في الحظر باعتباره غير دستوري.

ويمنح قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب، الرئيس سلطة تمديد الموعد النهائي لسحب الاستثمارات لمدة 90 يومًا إذا رأت الإدارة أن "تقدمًا كبيرًا" قد تم إحرازه نحو البيع. إذا جاء الموعد النهائي بعد تولي ترامب منصبه وأراد وقف الحظر تمامًا، فيمكن لترامب دفع الكونجرس لإلغاء القانون أو تشجيع المدعي العام على الامتناع عن فرضه، وفقًا لآلان روزنشتاين، مستشار الأمن القومي السابق لوزارة العدل.

وبحسب أشخاص مطلعين فإن شركة بايت دانس أدركت قبل أشهر أن فوز ترامب هو أفضل فرصة لها للاحتفاظ بالسيطرة على تيك توك.