ترامب يختار بروك رولينز وزيرة للزراعة

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم السبت بروك رولينز، رئيسة معهد أمريكا فيرست بوليسي، لتولي منصب وزيرة الزراعة.

وقال ترامب في بيان "بوصفها وزيرة الزراعة المقبلة، ستقود بروك الجهود الرامية إلى حماية المزارعين الأمريكيين الذين يمثلون حقا العمود الفقري لبلادنا". وإذا جرى التصديق على تعيينها في مجلس الشيوخ ستقود رولينز وزارة يعمل بها 100 ألف موظف ولها مكاتب في كل مقاطعة في البلاد وتتضمن اختصاصاتها برامج الزراعة والتغذية والغابات وإقراض الأسر والمزارعين وسلامة الغذاء والتنمية الريفية والبحوث الزراعية والتجارة.

وبلغت ميزانية الوزارة 437.2 مليار دولار في عام 2024.