الرئيس الإيراني يعطي الضوء الأخضر لإجراء محادثات أميركا

أكد الرئيس مسعود بيزشكيان اليوم الثلاثاء على ضرورة مواصلة ⁠المحادثات مع الولايات المتحدة لضمان المصالح الوطنية، ⁠شريطة تجنب "التهديدات والتوقعات غير المعقولة".

وقال بيزشكيان ​في منشور ​له على ​موقع إكس "مع ‌الأخذ ‌في ⁠الاعتبار مطالب الدول الإقليمية الصديقة ​بالاستجابة ​لاقتراح الرئيس الأمريكي بإجراء محادثات، فقد وجهت وزير الخارجية بتهيئة الظروف لمفاوضات عادلة ومنصفة... في حال توافر مناخ خال من التهديدات والتوقعات غير المعقولة".

وكان ترامب قد لوّح باستخدام القوة وأرسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، ورغم مواصلة الضغط على طهران، يؤكد ترامب تمسكه بالخيار التفاوضي، فيما شددت إيران بدورها على رغبتها في المسار الدبلوماسي، مع التهديد برد فوري وقاسٍ على أي اعتداء.

إلا أن الرئيس الأميركي حذّر الاثنين من أن "أمورا سيّئة" ستحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وفي هذا الإطار، أفاد مسؤول عربي وكالة فرانس برس الثلاثاء طالبا عدم كشف هويته، بأنه من المرجح أن يعقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران في تركيا الجمعة 6 فبراير.

وقال المسؤول "من المرجح أن يعقد اجتماع بين مفاوضين أميركيين ومسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى الجمعة في تركيا" مشيرا إلى أنه "تم ترتيب الاجتماع المحتمل بعد تدخلات من مصر وقطر وتركيا وسلطنة عُمان".