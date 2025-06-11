ماسك يتراجع: نادم على "تجاوز الحدود" مع ترامب



أعرب الملياردير إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، عن أسفه على المنشورات التي كتبها الأسبوع الماضي عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لأنها "تجاوزت الحدود".

وبدأ ترامب وماسك بتبادل الإهانات الأسبوع الماضي على منصات التواصل الاجتماعي، إذ وصف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي طرحه الرئيس بأنه عمل "مقيت ومقزز".

وقال ترامب يوم السبت، إن علاقتهما انتهت، لكنه قال منذ ذلك الحين إنه لن يكون لديه مشكلة إذا اتصل به ماسك وتمنى له التوفيق.

وكتب ماسك في منشور على منصة إكس التي يملكها: "نادم على بعض منشوراتي عن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي. تجاوزت الحدود" ولم يذكر المنشورات المحددة التي يعنيها.

وارتفعت أسعار أسهم شركة تسلا في بورصة فرانكفورت بنسبة 2.3 بالمئة في تداولات ما قبل السوق بعد منشور ماسك.

ومنذ بدء الخلاف، حذف ماسك بعض المنشورات التي تنتقد ترامب من منصات التواصل الاجتماعي، أشار أحدها إلى دعمه "مساءلة الرئيس".

وذكرت مصادر مقربة من ماسك أن غضبه بدأ يتلاشى وأنهم يعتقدون أنه قد يرغب في إصلاح علاقته مع ترامب.

وقالت مامتا فاليتشا، محللة السلع الاستهلاكية لدى شركة كويلتر شيفيوت: "قد تشير نبرة ماسك التصالحية في الآونة الأخيرة إلى رغبته في حماية أعماله في ضوء الوضع الراهن".

وقال ماثيو بريتزمان، المساهم في تسلا والمحلل في هارجريفز لانسداون، إن ماسك وترامب نجحا على ما يبدو في تهدئة حدة الموقف.

وأضاف: "لا يزال من غير المرجح أن نرى هاتين الشخصيتين العملاقتين متشابكتين بهذا الشكل الوثيق مرة أخرى، ولكن ليس من مصلحة أي منهما السماح باستمرار هذه الدراما".

وقال شون كامبل، المستشار والمستثمر في كاميلثورن للاستثمارات، إن العلاقة بين ماسك وترامب يمكن استعادتها، لكنه استبعد أيضاً أن تعود إلى ما كانت عليه.

وأضاف كامبل، الذي يملك أسهماً في تسلا: "المخاطر بين أغنى رجل في العالم وزعيم أقوى دولة في العالم هائلة للغاية، مع وجود عقود حكومية بمليارات الدولارات على المحك، ناهيك عن سلطة التحقيق والإجراءات التنظيمية وفرض الضرائب".